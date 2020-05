Ma vie de demain : quel avenir pour le télétravail après le confinement ?

Aujourd'hui seuls 30 % du personnel sont de retour à l'agence. Pour cette entreprise, l'expérience du télétravail généralisé a été un succès en termes d'efficacité, au point d'envisager à l'avenir, un jour de télétravail par semaine pour tous. "On ne va pas garder toutes les mesures prises pendant le confinement, mais la décision d’imposer certains jours de télétravail est importante en termes de réduction des coûts de transport et en termes d’efficacité. On a vu que quand chacun travaillait de chez soi, on était beaucoup plus flexibles et disponibles ", ajoute Jérôme Jaumotte.

Des quidams aux avis mitigés

Tout comme elle, de nombreux Belges sont plus que jamais favorables au télétravail partiel, mais d'autres sont plus mitigés. Nous avons promené notre micro dans la rue : " Il y a du positif et du négatif car comme notre environnement de travail est à la maison, on risque de ne pas s’arrêter de travailler, même le weekend. D’un autre côté on arrive à faire un peu de tâches personnelles ", explique une jeune femme. Une maman nous raconte aussi la complexité du télétravail avec des enfants à la maison.

Puis nous croisons un jeune homme pour qui l’expérience a été difficile : "On fait des vidéoconférences de quatre heures, on ne fait plus de pauses… on s’appelle à toutes les heures … on mélange tout …Et psychologiquement, comme je vis seul, ne plus voir mes collègues ni mes amis, a été vraiment dur".

" On a besoin d’être ensemble "

Dans une entreprise spécialisée dans les solutions de parking, où chaque département revient progressivement sur le site, la direction a souhaité remettre le contact direct au cœur des relations de travail. "On a été étonnés de voir que les collaborateurs souhaitaient revenir, on n’a pas dû l’imposer. La plupart avaient besoin de retrouver une dynamique de travail, une émulsion positive, qui sont dues au projet de croissance ambitieux de la société. On a besoin d’être ensemble pour se challenger, se motiver et échanger ", explique Julien Vandeleene, directeur de Bepark.