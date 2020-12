Lutte contre le trafic de médicaments: 25 gangs démantelés par Europol

Europol, l'agence européenne de coopération policière, a démantelé 25 organisations criminelles dans le cadre de sa lutte contre le trafic illégal de médicaments et produits dopants.

Au total, 667 personnes ont été arrêtées lors de cette opération menée à l'échelle européenne. Une important quantité de drogues et de substances chimiques illégales ont été saisies, pour un montant estimé à 73 millions d'euros.

Selon Europol, de nombreux "médicaments contre le cancer, d'autres visant les troubles érectiles mais aussi de la pseudoéphédrine, des substances dopantes, des drogues, des antidouleurs, des anti-œstrogènes ou encore des antiviraux et des anxiolytiques" ont été découverts.

Dix laboratoires ont fait l'objet de saisies et environ 450 sites internet de vente ont été fermés, ajoute l'agence.

Par ailleurs, 33 millions de matériel médical de lutte contre le Covid-19, tels que des masques, des tests et des kits de dépistage, ont aussi été saisis, de même que 70.000 litres de désinfectant.

"Les médicaments contrefaits sont une menace grandissante, pas seulement parce que cela génère d'importants profits illégaux, mais aussi parcque cela représente un sérieux risque pour la santé publique", réagit la Belge Catherine De Bolle, à la tête d'Europol.

L'opération a eu lieu entre mars et septembre et a été menée par des enquêteurs de Finlande, France, Grèce et Italie, aidés par des collègues de 27 pays.