Lutte contre le cancer : Angèle récolte 209.000 euros au profit de l'oncologie pédiatrique

La tombola solidaire d'Angèle au profit de KickCancer a rapporté 209.000 euros, a indiqué l'association dans un communiqué. La chanteuse a annoncé, au cours d'un live sur Instagram, le nom des personnes qui ont remporté les 24 lots de tombola auquel des stars mondiales telles que Eden Hazard et Stromae ont contribué.

La tombola solidaire d'Angèle au profit de KickCancer a couru pendant cinq semaines après un coup d'envoi le 15 février, journée internationale du cancer de l'enfant.

Pas moins de 20.900 billets ont été achetés lors de cette tombola qui comptait 24 prix donnés par 21 artistes dont les chanteurs Damso, Julien Doré et Dua Lipa, le designer Pierre Paulin, les acteurs Guillaume Canet et Pierre Niney ou encore le footballeur Eden Hazard. KickCancer a pu compter sur des acheteurs issus de Belgique, de France, de Suisse, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et même d'Australie.

Angèle a, après avoir interprété la chanson "Balance ton quoi", offert son piano Knight, datant de 1957, à l'association.

"Nous sommes incroyablement reconnaissants qu'Angèle soit notre marraine depuis trois années déjà", a déclaré Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer. "Elle a rassemblé des stars mondialement connues grâce auxquelles nous avons pu récolter ce montant formidable de 209.000 euros que nous allons pouvoir reverser à la recherche sur les cancers pédiatriques".