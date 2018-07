Lune, Mars... pourquoi il ne faut absolument pas rater le spectacle visible dans le ciel ce vendredi

N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel ce vendredi soir. Deux événements pourront être observés : la planète Mars sera particulièrement visible... en même temps qu'une éclipse de lune.

La planète Mars qui se détache dans le ciel, "c’est un événement qui se produit tous les 15 ans, explique Francesco Lo Bué, astrophysicien à l’université de Mons, interrogé dans "Jour Première" sur les ondes de la RTBF. C’est le moment où la planète Mars se rapproche au maximum de la Terre, et comme elle est au plus proche de nous, elle va nous apparaître dans le ciel beaucoup plus lumineuse. Elle va devenir pratiquement l’astre le plus brillant du ciel après la Lune et le Soleil, donc c’est vraiment très joli à voir."

>>> À lire aussi : Tout savoir sur l'éclipse lunaire de ce vendredi 27 juillet

Pour voir la planète rouge, "il faut simplement attendre que le soleil soit couché. On va dire qu’on commence idéalement à bien la voir vers 11 heures, direction de l’est, est-sud-est. Vous allez voir un point brillant orange-rouge, très brillant. Il n’y a rien de plus brillant dans le coin, et c’est la fameuse planète Mars qui a alimenté beaucoup de fantasmes par le passé au niveau de la science-fiction et des mythes".

Cette éclipse sera visible dans le ciel juste à côté de la planète Mars

Autre spectacle à ne pas manquer : une éclipse de lune. "C’est la Lune qui va entrer dans l’ombre de la Terre. En temps normal, en principe, si elle est dans l’ombre de la Terre, on ne devrait plus la voir. Mais il y a quand même un peu de lumière du soleil qui traverse les couches d’atmosphère, qui a un peu rougi et qui vient éclairer cette Lune avec une couleur rouge cuivre qui est très belle, détaille encore Francesco Lo Bué. La mécanique céleste fait que cette éclipse sera visible dans le ciel juste à côté de la planète Mars. Donc, on aura la Lune qui sera rougie par l’éclipse et on aura Mars qui sera rouge parce que c’est la planète rouge. C’est donc un bel événement à ne pas rater."

La Lune se retrouve dans l’ombre de la Terre, mais elle reçoit un peu les rayons du soleil. Le résultat ? Une couleur orangée. On parle alors de réfraction. "Vers 11h13 la Lune va quitter l’ombre de la Terre. On va voir que l’ombre de la Terre est ronde. Et ce qui est amusant, c’est de s’imaginer que c’est comme ça que les anciens Grecs ont compris que la Terre était ronde." De quoi mettre à mal les idées des "platistes", ces personnes persuadées à tort que la terre est plate.

Certaines étoiles seront aussi nettement plus visibles. Comme l'explique Francesco Lo Bué : "À partir du moment où la Lune est éclipsée, elle va moins nous éblouir. Donc on verra mieux les étoiles. Maintenant, c’est aussi une belle période pour repérer d’autres planètes très brillantes. On voit bien Vénus pour l’instant, on voit Jupiter, on voit Saturne."

Méfiez-vous des canulars

Dans le même temps, certains en profitent pour véhiculer de fausses informations. Un site internet parodique annonçait ainsi que la lune serait aussi grosse que Mars en cette fin du mois de juillet. C'est bien sûr totalement faux. "C’est un vieil hoax (un canular, NDLR) qui circule depuis 2003 et qui a été remis au goût du jour cette année. Mais les gens ne se sont pas rendu compte que c’était une parodie. (Un tel phénomène) est impossible".

Et pour cause, explique l'astrophysicien : "Mars est deux fois plus grosse que la Lune en diamètre réel. Elle est presque cent fois plus éloignée. Donc elle va toujours vous paraître petite. Très lumineuse, mais pas aussi grosse que la Lune. C’est amusant de voir comment cette rumeur s’est développée au cours du temps."

Pour Francesco Lo Bué, si l'origine de la rumeur remonte à 2003, c'est parce que, cette année-là, Mars était aussi proche qu'aujourd'hui. "On disait à l’époque que si vous observez Mars avec un télescope, si vous la grossissez 100 fois, vous verrez quelque chose d’assez semblable à la Lune vue à l’œil nu. Mais il fallait grossir 100 fois. L’information a circulé, le '100 fois' a disparu pour devenir 'le 27 mars, Mars est visible à l’œil nu comme la Lune'. Et cette info revient chaque année avec la petite touche du site parodique qui en a fait un petit bijou."

On n’a pas besoin de ces informations un peu délirantes pour s’émerveiller

Ce n'est pas le seul canular qui circule en matière d'astronomie. Francesco Lo Bué en pointe un autre : une planète qui s’appellerait Nibiru. Celle-ci "viendrait du fin fond du système solaire et provoquerait des catastrophes cosmiques. Cette planète qui n’existe absolument pas, mais l’information revient régulièrement. Les gens aiment bien avoir des informations un peu spectaculaires. Or, l’étude de l’univers est déjà spectaculaire en soi, on n’a pas besoin de ces informations un peu délirantes pour s’émerveiller. Après, je ne suis pas sociologue, donc je ne peux pas aller très loin dans ce sujet-là."

Signalons enfin que, en cas de mauvaise météo et de ciel couvert, l'éclipse pourrait ne pas être visible. Par contre, Mars reste visible encore quelques belles semaines. "Comme une étoile très brillante, la plus brillante, donc on ne peut pas se tromper", conclut l'astrophysicien.