Même type de service, même public cible : familial . Des repas supposés peu chers qui ne proposent pas une nourriture digne d’un étoilé. On mange limite à la cantine . Et dans un cas comme dans l’autre, difficile de se dire qu’on peut comparer l’offre.

Lunch Garden est dans la tourmente depuis quelques jours avec un plan social qui pourrait aboutir au licenciement de 138 personnes, soit 15% de ses effectifs . D’après les représentants syndicaux, c’est en partie à cause de choix de la direction comme l’arrêt des plats à emporter et une baisse de la qualité des services.

Lunch Garden et IKEA : on a testé les deux restaurants - © MICHEL KRAKOWSKI - BELGA

Il y a quelques points cependant qui se révèlent quand on tente l’expérience des deux restaurants. Pour deux repas plus ou moins équivalents (boulettes avec féculents et légumes, plus une boisson) nous avons payé une différence de 5€ : 8€ chez IKEA, 13€ chez Lunch Garden. Et si la portion est plus généreuse chez le deuxième, on peut voir que pour deux bouteilles de soda parfaitement identiques, on payera pratiquement 50 centimes plus cher chez Lunch Garden.

Par contre, il y a plus de diversité dans les plats proposés. Même si le coronavirus passe par là, on voit clairement que ces différentes offres diminuent. Reste à voir, avec ce nouveau plan social, comment évoluera Lunch Garden dans les mois et années à venir.