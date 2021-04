LPG, CNG, bioCNG, GNL : quelles sont différentes possibilités de "rouler au gaz"?

Qu’est-ce que le CNG ?

Le CNG (Compressed Natural Gas) est du gaz naturel (le même qui est utilisé pour le chauffage central ou pour les gazinières) qui a été compressé à une pression d’environ 200 bar. En France il est appelé GNV (Gaz Naturel Véhicule). Ce gaz naturel est du méthane (CH4) a été produit par la fermentation de matières organiques (végétales et/ou animales) en l’absence d’oxygène. Plusieurs marques de voitures proposent des véhicules roulant au gaz naturel. La plupart d’entre elles sont équipées d’un double réservoir (gaz/essence), qui permet de passer à l’essence lorsque la réserve de CNG est épuisée.

Le gaz naturel est une énergie fossile et un gaz à effet de serre, sa combustion pollue et contribue donc au réchauffement climatique. Mais, selon l’Association Royale des Gaziers de Belgique, qui regroupe les gestionnaires de réseaux de transport de gaz et les entreprises qui travaillent dans le secteur du gaz naturel, rouler au CNG permet d’émettre moins de gaz à effet de serre, de produire moins d’oxydes d’azote (Nox) et de diminuer l’émission de particules fines que lorsque l’on roule au diesel. En outre, lors de son extraction du sol, une partie du méthane s’échappe dans l’atmosphère.

Environ 23.000 voitures roulent au CNG en Belgique, elles peuvent se ravitailler auprès de 145 stations-services.