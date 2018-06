Louvain à nouveau relié directement avec Brussel Airport

La liaison ferroviaire entre Louvain et l'aéroport de Brussels Airport est à nouveau directe, a indiqué Thomas Baeken, porte-parole d'Infrabel, ce lundi matin. Le 25 mai, les voies avaient été recouvertes d'une coulée de boue lors d'une tempête.

La coulée de boue s'est étendue sur 600 mètres sur une voie et 400 mètres sur une autre à hauteur de Nossegem. Les travaux d'entretien ont été menés durant plus d'une semaine par les équipes d'Infrabel et suivis de tests pour contrôler le retour à la normale.

En raison des dérangements, les voyageurs depuis Louvain vers l'aéroport devaient faire escale à Zaventem ou prendre le train vers Bruxelles Nord pour se rendre à l'aéroport.

Depuis ce lundi matin, vers 5h le trajet peut à nouveau être effectué directement.