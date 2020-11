Louise, une centenaire, fête son anniversaire en plein covid

C’est la belle histoire du jour. Louise, résidente d’une maison de repos de Molenbeek, a eu une belle surprise pour ses 100 ans. Elle est actuellement confinée dans l’unité covid de sa résidence et ne pouvait donc recevoir de visite en ce jour particulier. Qu’à cela ne tienne, sa famille et le personnel se sont réunis au pied de son balcon pour lui chanter et souhaiter un joyeux anniversaire.

Un bouquet au balcon

"Elle a 100 ans quand même Ce n’est pas donné à tout le monde !" s’enthousiasment des infirmières. "C’était inenvisageable de ne pas fêter son anniversaire raconte une autre. On fait tout notre possible pour mettre nos résidents à l’honneur, pour les célébrer chaque fois que c’est possible". Tonnerre d’applaudissements.

Un collègue va même jusqu’à monter sur une échelle pour arriver à hauteur de la fenêtre de Louise qui regarde la scène amusée. L’infirmier lui tend un bouquet de fleurs sous les chants des hommes et femmes en blancs. Sa petite-nièce présente aussi verse une petite larme de joie "Elle me manque quand même avec cette foutue maladie. Ça me fait plaisir d’être là pour ce grand jour ! Même avec de la distance, c’est important d’être là pour ses 100 ans, c’est un évènement !"

Un peu de joie pour le personnel aussi

Le directeur de la résidence n’était pas au courant de la surprise préparée par le personnel. Très fier de son équipe, il en profite pour les remercier dans un discours improvisé : "C’est vous les héros de cette crise. Vous et nos résidents. Vous formez une famille alors, continuez d’être soudés. Je vous soutiens à 100% et surtout, je suis fier de vous".

Un anniversaire dont Louise se rappellera probablement longtemps et qui aura en tout cas suscité quelques moments de joie dans un contexte morose.