Louer une voiture pour apprendre à conduire, c'est désormais possible

La start-up "Conduct" lancée par le Royal Automobile Club of Belgium (RACB) permet désormais de louer des voitures spécifiquement adaptées pour l'apprentissage de la conduite dans le cadre de la filière libre. Le concept, nouveau en Belgique, a été présenté jeudi à Mons.

L'élève doit être accompagné d'un membre de la famille ou d'un ami possédant un permis de conduire depuis au moins 8 années.

L'initiative "Conduct", qui s'inscrit dans le développement de l'économie partagée, permet aux apprenants de louer, pour 15 euros par heure, y compris l'assurance et le carburant, des nouvelles voitures spécialement équipées avec doubles commandes, rétroviseurs additionnels, GPS et capteurs de stationnement.

L'offre est assortie d'un tutoriel accessible via une plateforme web qui permet de compléter l'apprentissage. La plateforme regroupe des informations relatives a l'obtention du permis de conduire, comme le code de la route, les réglementations régionales et légales, des trucs et astuces et des tests pour le permis thérorique.

Les voitures sont louables partout en Belgique via www.conduct-belgium.be au départ des 15 concessionnaires Peugeot partenaires de l'initiative.