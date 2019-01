Lors d'une action des gilets jaunes, un manifestant est tué par un camion sur la E25 à hauteur de Visé

Lors d'une action des gilets jaunes sur l'E25 Liège-Maastricht, à la borne 2,6 km à hauteur de Visé, un manifestant a été heurté par un camion. Il est décédé. Selon la police présente sur les lieux, les manifestants étaient en nombre ce vendredi soir (entre 20 et 30 personnes ) pour bloquer les camions à hauteur de la sortie de Visé. Vers 21H30, les Gilets Jaunes étaient encore sur place et refusaient de partir, nous a précisé un policier. Le camion qui a heurté le manifestant est de nationalité hollandaise. Il a poursuivi son chemin et n'a pas encore été identifié.

Entre-temps, une déviation a été mise en place via la sortie "Argenteau". Selon Prex, le trafic n'est que peu perturbé. Le parquet est descendu sur place. La chaussée restera fermée plusieurs heures.