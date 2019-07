Logements sociaux : quel espoir pour ceux qui vivent dans les moisissures?

C’est un cri du cœur sur Facebook qui a attiré notre attention sur le logement de la famille Ait El Cadi. Un cri du cœur, presque un appel au secours, signé Youness, 27 ans, exaspéré par la vie dans un appartement étriqué et rongé par l’humidité. "Je ne cherche pas la pitié", écrit-il, lui qui s’investit au quotidien dans la vie culturelle et associative bruxelloise. "Vous me connaissez assez pour savoir que je déteste l’injustice et je la dénoncerai toujours. Cette fois-ci, c’est moi que ça touche directement. Vous savez également qu’on est le genre de famille qui essaie de rester constamment positive et d’aider les autres. Mais là on s’essouffle". Photos à l’appui pour montrer l’état de l’appartement familial.

Le dossier de la famille est suivi par le Logement bruxellois. Il s’agit de l’une des 16 SISP (Société Immobilière de Service Public) de la Région bruxelloise. Elle gère près de 4000 logements sociaux à Neder Over Hembeeck, Haren et Bruxelles-Ville.

"On a l’impression que tout le monde ferme les yeux. On se sent abandonné. Ce n’est plus un appartement, c’est comme si on habitait dans un squat", témoigne Ishsan. "On est pressé de sortir d’ici. On voudrait être transféré dans un autre logement", ajoute le père, Mohammed Ait El Cadi.

La chambre de Youness, par exemple, est si petite qu’on peut à peine se glisser entre le lit et l’armoire. "Je ne peux pas me changer dans ma chambre, je suis obligé de sortir dans le couloir", illustre-t-il. Par manque de place, le jeune homme a d’ailleurs dû laisser une partie de ses affaires à son travail.

Cela fait sept ans que Youness vit, avec ses deux frères et ses parents, dans un logement social de l’avenue Versailles, à Neder Over Hembeeck. La famille avait déjà déménagé une première fois car leur ancien logement était insalubre. Mais le nouveau logement se révèle lui aussi, au fil du temps, une source de problèmes et d’inconfort au quotidien. L’humidité ronge les murs, noircis par endroits. Comme dans la chambre de Youness : "On peut voir sur les côtés que les murs sont attaqués par les champignons et la moisissure", nous montre-t-il.

Les délais d’attente sont extrêmement longs

Pourquoi le Logement bruxellois n’a-t-il pas d’ores et déjà relogé cette famille plongée dans les difficultés ? Le directeur général, Lionel Godrie, nous explique qu’il doit tenir compte de la législation : vu la taille du ménage et l’âge des enfants, c’est un logement de quatre chambres qui doit être mis à sa disposition, quand bien même les Ait El Cadi n’en demandent pas tant. Or ce type de logement manque. Il représente à peine 12% du patrimoine du Logement bruxellois. "Les délais d’attente sont extrêmement longs : au minimum 8 à 9 ans. Et il n’est pas rare que ça aille au-delà des 10 ans", détaille Lionel Godrie.

Un délai très long, intenable pour la famille, qui voudrait bien trouver un logement dans le privé, mais se retrouve coincée par le montant des loyers et l’exigence d’une garantie, et cela alors que les trois fils travaillent…

Pas d’angélisme : on a des problèmes sur tous nos sites

Concernant les problèmes d’humidité, il n’y a pas non plus de solution à court terme, même si un relogement dans un appartement plus grand contribuerait déjà à un environnement de vie plus sain. Les bâtiments de l’avenue Versailles datent des années 70 et 80 et nécessitent de sérieuses rénovations. "Ici, nous ne sommes pas sur le site dans le pire état. Mais on ne va pas faire d’angélisme : on a, sur tous nos sites, des problèmes", reconnaît Lionel Godrie.

Un grand plan de rénovation est prévu : environ 300 millions d’euros jusqu’en 2030 pour des rénovations lourdes, des travaux de sécurité électrique, de nouvelles chaufferies… Et des travaux d’isolation, qui vont contribuer à lutter contre les problèmes d’humidité. "Nous allons refaire l’étanchéité des façades, poser de nouvelles toitures, de nouveaux châssis… Tout cela va contribuer à un environnement beaucoup plus sain pour les locataires". Ainsi qu’à des économies : "Nous avons fait le calcul : une isolation permet aux familles d’économiser 1200 euros par an", poursuit le directeur général.

Une famille parmi beaucoup d’autres

On le comprend : la situation de la famille Ait El Cadi est loin d’être isolée, ce qui ne la consolera pas. Et cela concerne toutes les SISP. Partout en Région bruxelloise, des familles sont confrontées à des logements sociaux trop petits et/ou vétustes, ou encore non conformes aux standards de vie actuels.