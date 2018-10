Location Airbnb: puis-je sous-louer mon logement à des touristes ?

"Elle devra rembourser 46 .000 euros pour des sous-locations Airbnb illégales” : cette information parue dans le Figaro évoquant les mésaventures d’une locataire parisienne a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours.

Depuis 2011, cette dame sous-louait son appartement situé dans un quartier touristique de la capitale française, via le site Airbnb.

Pour accéder à son logement elle demandait aux touristes de passage, 60 euros par nuit. Alors qu’elle même louait l’appartement meublé environ 600 euros par mois, soit plus au moins 20 euros par nuit. Elle multipliait ainsi par trois le prix réellement payé à son propriétaire et empochait la différence. Elle devra donc, par décision judiciaire, rembourser son propriétaire et la note est salée : près de 46.000 euros.

Chez nous, ce type de jugement est-il possible ?

La réglementation qui encadre les activités de AirBnB varie d'une région à l'autre, car le tourisme a été régionalisé en 2017.

A Bruxelles, on a déclaré la guerre

L’ordonnance bruxelloise du 8 mai 2014 soumet l’activité d’hébergement à déclaration préalable. Ce qui devrait, dans les faits, éviter que votre propriétaire ne découvre vos activités de sous-location a posteriori. La législation bruxelloise en matière de logement touristique est très stricte. Le but est d'éviter que des logements ne soient disponibles qu'à la location et de lutter contre une offre "pirate" qui concurrence ainsi les autres types de logements officiels comme les hôtels ou les auberges de jeunesse. Seule la location de son propre logement pendant maximum 90 jours est autorisée.

Pour empêcher le développement anarchique d'AirBnB, le législateur bruxellois demande d'ajouter différentes annexes à la déclaration préalable. Lesquelles sont particulièrement difficiles à obtenir, vous allez voir.

Une question d'annexe

Vous devrez entre autres fournir :

Une attestation de sécurité d’incendie délivrée par le bourgmestre sur avis du SIAMU.

Une attestation de la commune de ce "que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme" (art. 7, § 1, 11°, AGB).

"que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme" (art. 7, § 1, 11°, AGB). Un accord écrit du propriétaire de l’unité exploitée et de l’assemblée générale des copropriétaires portant sur l’exercice de l’activité d’hébergement touristique dans l’immeuble (art. 7, § 1, 6° et 7°, AGB).

Avec des SI, on met Bruxelles en bouteille

Prenons un simple exemple, imaginez que si vous cherchiez à obtenir cette fameuse attestation de conformité urbanistique. La difficulté tient en ce que le service de l’urbanisme de votre commune peut considérer que l’exploitation d’un appartement en logement AirBnB en fait un établissement hôtelier. Il faudra dès lors modifier la destination urbanistique du bien si, la commune vous le demande. Et si vous avez le courage et la patience de faire toutes ces démarches et que votre commune vous l'autorise, votre logement sera soumis alors aux prescriptions relatives aux hôtels. Il devra donc se conformer aux dispositions telles que sortie de secours, sas pour ascenseur, extincteurs, double accès, et autres joyeusetés. On conçoit les difficultés d’obtention d’un tel permis.

Si, cependant l'envie vous titille encore de mettre un logement en location sans y habiter. Suivez le guide pour connaître toutes les conditions, les démarches et les délais. Un conseil encore pour ceux qui voudraient s'enregistrer : avant toute démarche, allez d'abord vous renseigner auprès de votre commune. Il y en a qui sont plus souples que d'autres.

En Bref,

"Les difficultés d’urbanisme sont telles qu’en définitive, seuls les établissements, comme les appart-hôtels, et les petits établissements d’hébergement chez l’habitant (qui gardent l’affectation de logement) seront en mesure de subsister" rappelait l'avocat Gilles Carnoy dans un article du 22 septembre 2017.

En attendant, des contrôles sont en cours depuis novembre 2016 et ils vont continuer, rappelle l'administration régionale. L’exploitant d’un hébergement touristique non enregistré s’expose à des amendes administratives variant de 200 à 25.000 euros.