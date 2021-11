Littoral belge : inauguration d'un parcours VTT de plus de 400 kilomètres

Les amateurs de VTT vont pouvoir s'en donner à cœur joie à la Côte alors qu'est inauguré ce dimanche un parcours de 425 kilomètres, allant de la frontière néerlandaise à la frontière française.

De nombreux circuits de VTT ont été ouverts ou rénovés ces dernières années au littoral. L'office du tourisme de la Flandre occidentale (Westtoer), Sport Vlaanderen et les communes côtières les ont reliés afin de former un vaste réseau continu. Celui-ci est accessible pour tout un chacun, du cycliste amateur aux sportifs et sportives entraînées.

Un nouveau parcours marathon de 107 kilomètres entre La Panne, Coxyde, Nieuport et Middelkerke est également lancé, pour les plus experts car il comprend des dénivelés importants et des passages techniques.

La zone côtière est densément peuplée et comprend aussi de nombreuses zones naturelles protégées. Élaborer de nouveaux circuits avec suffisamment de kilomètres hors des routes représente dès lors un défi. Grâce à la collaboration entre l'administration sportive flamande, l'office du tourisme de la province et les communes côtières, 178 kilomètres hors route ont pu être ajoutés aux itinéraires existants.

La Flandre compte désormais plus de 7.000 kilomètres de circuits de VTT.