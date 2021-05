Lits en soins intensifs, vaccination des plus vulnérables : les objectifs sont (presque) réunis pour déconfiner davantage

Réouverture de l’Horeca à l’intérieur, organisation d’événement de 200 personnes (à l’intérieur) et 400 personnes (à l’extérieur), fêtes et réceptions à l’intérieur, mariages… Autant de mesures d’assouplissements qui figurent au programme de la première étape du "plan d’été" annoncée pour le 9 juin.

Le premier point est en bonne voie, le second aussi.

Pour vérifier la question de la vaccination, direction le tableau de bord de la Task-Force vaccination. On y trouve le graphique que nous vous reproduisons ci-dessous. En date du 26 mai, 74,9% des patients identifiés comme porteurs d’une comorbidité avaient reçu une première dose de vaccin (contre 45% le 12 mai dernier).

Au total, quelque 1,49 million de patients sont à ce jour répertoriés dans cette catégorie via l’agence intermutualiste, les médecins généralistes et les spécialistes pour les affections rares. Le nombre de personnes qui entrent dans cette catégorie est donc susceptible d’augmenter au fur et à mesure des signalements par les services de santé concernés.