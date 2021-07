Lithium, nickel, silicium ou la nouvelle ruée vers l’or... Et l’Europe, hyper dépendante de la Chine, ne veut pas la rater

La demande pour ces matières premières explose, dans le monde. Le nouvel or, ou le nouvel or noir, s’appelle cobalt ou coltan.

Elle veut aussi que son industrie et ses citoyens prennent le virage numérique : cela signifie disposer massivement de certains métaux qui entrent dans la composition de nos téléphones, ordinateurs portables et écrans plats.

"Dans les voitures 'classiques', on avait déjà la présence de nickel, par exemple, dans la batterie. Mais le problème est devenu cent fois plus grave aujourd’hui, puisqu’il y a cent fois plus de matière au niveau de la batterie que ce n’était le cas auparavant". Et ces quantités sont à multiplier par le nombre croissant de voitures électriques produites annuellement, "plusieurs dizaines de millions".

Et puis installons-nous au volant. L’écran plat de l’ordinateur de bord comporte de l’indium, ses composants électroniques emploient du silicium, du tantale (extrait du coltan, tiré des sols de la région des grands lacs). L’Europe peut connaître des problèmes d’approvisionnements de ces matériaux-là à l’état brut, mais aussi sous forme de composants électroniques, de puces . C’est d’ores et déjà le cas : plusieurs usines automobiles européennes ont été contraintes d’interrompre leurs chaînes de montage ces dernières semaines faute d’approvisionnement en semi-conducteurs, importés d’Asie.

D’abord, sous la voiture : nichées sous les sièges, les batteries comportent du lithium et, dans leurs électrodes souvent du nickel, du cobalt et du graphite.

"Ces métaux ne sont pas sujets à un risque de pénurie au sens géologique du terme, les ressources étant considérables", explique Guillaume Pitron. "En revanche, la Commission les considère comme 'critiques' parce que leur production est concentrée dans quelques pays producteurs. Et cela implique un risque de pénurie d’approvisionnement pour des raisons géopolitiques si ces pays producteurs cessent de nous vendre et d’exporter les métaux dont nous avons besoin."

La Commission estime qu’il faudra, pour la seule Union européenne, 60 fois plus de lithium en 2050 qu’aujourd’hui et 15 fois plus de cobalt, 10 fois plus de terres rares. La grande ruée vers les matières premières critiques a commencé.

Et elle noue de nouveaux partenariats hors Union, pour élargir le panel de pays producteurs, diversifier ses sources. Au moment de négocier ces partenariats-là, la Commission veut fixer des normes sociales et environnementales aux mines et usines qui approvisionnent l’Europe, puisque l’extraction de ces minerais est accompagnée de conditions de travail indignes, de conflits et de pollutions dans certains Etats.

Pa ailleurs, le Parlement européen demande à la Commission d’avancer sur le "devoir de diligence" des entreprises : une législation qui obligerait les entreprises européennes à répondre des conditions de production de tout ce qu’elles commercialisent, à toute étape de production, y compris chez leurs sous-traitants.

Cette diplomatie des matériaux est incontournable parce qu’une grande partie de ces matières premières continuera à venir de l’extérieur de l’Union. L’Europe possède, il est vrai, certaines de ces matières critiques dans ses sols et la Commission encourage les Etats membres à entamer des extractions, mais les Européens rechignent à retourner à la mine.

No mining in my backyard

Le journaliste Guillaume Pitron pointe ce paradoxe : "Nous, pays occidentaux, ne voulons pas forcément assumer le 'fardeau minier' et nous laissons d’autres pays en assurer la production. Je parle de 'fardeau minier' en ce sens qu’une mine, c’est toujours sale : extraire du minerai et le raffiner a un coût environnemental qui nous apparaît insupportable à nous, Européens du 21e siècle, qui sommes toujours plus exigeants en termes de qualité de vie. Donc… Nous voulons un monde plus vert, mais ne voulons pas avoir chez nous la pollution associée au vert."

Et il poursuit : "Nous sommes devant une contradiction complète entre nos rêves d’un monde plus propre et la réalité selon laquelle il va falloir creuser toujours plus profondément."

Je ne pense pas que nous sortirons à court terme de cette contradiction, pour ne pas dire cette hypocrisie, qui mène à laisser les pauvres extraire ces ressources à notre place

Un exemple récent au Portugal illustre ces propos. Un projet de mine de lithium dans le nord du pays, à Montalegre, y avait suscité la colère des paysans, l’an dernier. La consommation d’eau d’une telle mine pourrait compromettre leurs cultures. Aujourd’hui ce sont les agriculteurs du Chili, d’Argentine, de Bolivie qui pompent dans leurs sources et encaissent l’impact d’une bonne partie de l’activité minière liée au lithium.

La voiture propre, c’est celle qu’on ne fabrique pas

Cette contradiction européenne a incité 180 signataires, des ONG des deux hémisphères et des académiques, à publier en juin une déclaration contre la stratégie européenne sur les matières premières critiques. Myriam Douo résume, pour l’ONG environnementaliste "Friends of the Earth", signataire :

Nous voulons nous opposer à cette exploitation minière sans fin

Elle poursuit : "Nous remettons en question la promotion de la 'croissance verte' qui n’est pas la solution à l’urgence climatique. Le 'pacte vert' (le 'Green Deal'), et cette stratégie vont entraîner une augmentation dramatique de la consommation de matières premières et de minéraux." Et pour illustrer concrètement cette idée, Myriam Douo ajoute : "La voiture la plus propre, ce n’est pas une voiture électrique, mais c’est celle qu’on ne fabrique pas."

Les signataires de cette déclaration estiment que cette "stratégie européenne pour les matières premières" va faire des dégâts.

"L’activité minière est un contributeur important au changement climatique, à la perte de biodiversité, à la pollution de l’eau accompagnant souvent cette activité industrielle. Et le secteur minier est responsable de violation des droits humains, de conflits entre communautés, d’exploitation des travailleurs. Ces risques vont s’exacerber avec l’augmentation de la demande en matières premières et minéraux".

Mais l’Europe vise résolument ses deux caps, le vert et le numérique, avec une volonté renforcée par les ravages économiques de la pandémie. Et pour y arriver, elle mise sur cette stratégie. La Commission présente les technologies vertes et numériques comme les deux mamelles d’un renouveau industriel européen, le double filon qui doit renforcer l’Europe géopolitique et répondre à une double crise : celle du Covid… Et celle du climat.

