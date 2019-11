Lion, tigre, ours, singe, éléphant... toutes ces espèces menacées dans le monde

En 40 ans, la population des éléphants d’Afrique a diminué de 70%. Le réchauffement climatique et les sécheresses de plus en plus fréquentes menacent son habitat naturel. Sans compter le braconnage et le commerce illégal d’ivoire qui nuisent à l’existence du pachyderme. C’est le constat fait par le WWF ce lundi 18 novembre.

Les éléphants ne sont pas les seuls à être menacés de disparition. Les campagnes du WWF mettent aussi en avant des animaux tels que le tigre, l’ours brun, le dauphin ou encore le panda géant. Le choix du WWF est forcément subjectif. L’international union for conservation of Nature a identifié plus de 28.000 espèces menacées dans le monde. Toutes n’ont pas droit aux mêmes attentions que les pandas ou les dauphins.