Linné, de Coubertin, Voltaire, Pierre le Grand : comme en France, des "rues des Salauds" existent en Belgique

Le livre au titre grandement provocateur, sorti en 2013, refait surface ces jours-ci au hasard de l'actualité liée à la lutte anti-raciste. "Rue des Salauds" (Editions de l’Opportun), d’Oscar Lambert, répertorie de manière particulièrement bien documentée les rues qui portant des noms de personnages historiques particulièrement controversés. L’auteur se focalise sur la France. Mais une petite recherche permet de reproduire le même travail chez nous. Oui, certains "salauds" que l’on retrouve dans l’ouvrage d’Oscar Lambert, diplômé de sciences politiques, ont donné leur nom à des rues, avenues, places ou squares en Belgique. De qui s’agit-il ? Petite revue excluant Léopold II et la colonisation du Congo sur lesquels la presse s’est déjà beaucoup penchée.

Rue Linné à Saint-Josse-ten-Noode Une rue Linné existe à Saint-Josse-ten-Noode, dans le quartier rose de la commune. En raison de la proximité avec l’ancien Jardin Botanique, plusieurs rues de ce quartier portent un nom lié au monde de la nature (rue des Plantes, rue Verte…). Carl von Linné (1707-1778) est une sommité. Ce médecin attitré de la famille royale de Suède va passer à la postérité, nous dit l’ouvrage, en tant que botaniste. Suite à une exploration en Laponie et observations diverses, Carl von Linné va publier un recueil, Systema Naturae. "Cette petite brochure, publiée pour la première fois en 1735, fut continuellement révisée et augmentée, au point de devenir un mastodonte de plusieurs volumes à la mort du scientifique. Malgré son caractère complètement indigeste, le Systema Naturae est devenu la bible des naturalistes, car il permet de classer les espèces de manière hiérarchisée." En 1757, von Linné, qui crée la classification à deux noms fait entrer l’homme dans son recueil. Et c’est là que ça se corse. Von Linné écrit : "L’homme asiatique, homo asiaticus, est livide, jaunâtre, mélancolique, dur […]. Il est sévère, orgueilleux, avare […]. Il se laisse gouverner par l’opinion, les préjugés. L’homme africain, homo afer, noir, flegmatique, mou […]. Il est rusé, fin, paresseux, lâche […]. Il est soumis à la volonté arbitraire de ses tyrans." Von Linné n’est pas tendre non plus avec l’homme européen : "L’homme européen, homo europœus, blanc, sanguin, musculeux […]. Il est inconstant, subtil, inventif […]. Il est régi par la coutume et la mode." A l’époque, Linné ne sera pas critiqué pour le caractère raciste de son recueil. Mais pour pornographie. "Il usait en effet d’un langage relativement imagé pour décrire la reproduction des végétaux, et ses travaux ont été violemment attaqués par ses collègues, peu enchantés par la divulgation des secrets d’alcôve de nos amies les plantes", lit-on dans "Rue des Salauds".

Place Pierre de Coubertin à Ottignies-Louvain-la-Neuve 1896, l’année de la renaissance des Jeux olympiques. Un homme derrière ce projet : Pierre de Frédy, le baron de Coubertin. Né en 1863, mort en 1937, le baron Pierre de Coubertin a donné son nom à une place de Louvain-la-Neuve, en 1975, dans le quartier de l’Hocaille. C’est aussi le nom d’auditoires de la Faculté des sciences de la Motricité de l’Université catholique de LLN. Sur le campus, cette appellation n’a pas toujours bonne réputation. Ce n’est pas nouveau : les pensées sulfureuses de l’historien et pédagogue ont déjà fait l’objet de polémiques. Extrait, repris de "The Review of reviews": "La théorie de l’égalité des droits pour toutes les races humaines conduit à une ligne politique contraire à tout progrès colonial. Sans naturellement s’abaisser à l’esclavage ou même à une forme adoucie du servage, la race supérieure a parfaitement raison de refuser à la race inférieure certains privilèges de la vie civilisée." Celui qui va faire de la pratique du sport est élément central du système éducatif français écrit encore (dans "Education anglaise", en 1889) : "Il y a deux races distinctes : celle au regard franc, aux muscles forts, à la démarche assurée et celle des maladifs, à la mine résignée et humble, à l’air vaincu. Hé bien ! C’est dans les collèges comme dans le monde : les faibles sont écartés, le bénéfice de cette éducation n’est appréciable qu’aux forts." Supériorité des races mais aussi misogynie. Pour Pierre de Coubertin, le sport doit être réservé aux élites blanches et exclure les femmes. Lors des Jeux de Stockholm en 2012, il déclare : "Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique est à mes yeux, l’adulte mâle individuel. Les JO doivent être réservés aux hommes, le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs." Selon l’auteur de "Rue des Salauds", "bien qu’il ait refusé de vivre d’une rente du IIIe Reich, Pierre de Coubertin vouait une admiration certaine à un certain Adolf Hitler".

L’église et l’avenue Saint-Augustin à Forest L’Altitude Cent, à Forest, c’est d’abord une église qui porte le nom de saint Augustin et une avenue qui y mène. Saint Augustin d’Hippone, ce célèbre docteur de l’église est né en 354 et mort en 430 à Hippone. Évêque en Afrique du Nord, le prélat est rapidement devenu une figure du monde chrétien. Ses principaux combats étaient portés sur les schismes au sein de l’église. Donatisme, pélagiens, homéens, ariens… Et même les Juifs. "Hérétiques quoique non schismatiques, les Juifs ne furent bien entendu pas épargnés. Dans un des nombreux petits essais qu’il rédigea, intitulé 'Contre les Juifs', Augustin s’en prend ainsi au 'peuple déicide'", note la "rue des Salauds". Qu’a écrit Augustin sur les Juifs ? "'Il a été conduit à la mort, à cause des iniquités de mon peuple'. Ces paroles ont été dites du Christ, que vous avez vous-mêmes conduit à la mort dans la personne de vos pères : il a été conduit, comme une brebis, au sacrifice ; ainsi par votre cruauté ignorante, vous donniez une réalité à la Pâque que vous célébrez sans savoir pourquoi." "Je ne saurais comprendre dans quel but la femme a été donnée pour aide à l’homme, si l’on supprime sa fonction de mère" et "la femme est un cloaque", dit encore saint Augustin.

Saint-Dominique à Schaerbeek et à Kraainem Il n’y a pas qu’une chanson, tube dans les années 60, qui a pris son nom. Un établissement scolaire de Schaerbeek et une église de Kraainem, en périphérie bruxelloise, ont également été baptisés saint Dominique, né Dominique de Guzmán, chanoine entre le 12e et le 13e siècle. "Il s’illustra par son zèle, sa maîtrise de la rhétorique et par la force de persuasion de ses prêches", écrit l’auteur de "Rue des Salauds". Son terrain sera le Languedoc où les Cathares jugés hérétiques s’opposent à l’Eglise romaine. Malgré un miracle (ses écrits jetés au feu flottent au-dessus des flammes), Dominique ne parvient toujours pas à ramener les Cathares à sa raison. "Un événement majeur vint bouleverser la région : en 1209, le légat du Pape fut assassiné sur une route du Languedoc. L’événement déclencha des représailles terribles : il marqua le début de la croisade des Albigeois, massacre qui s’étendit sur une vingtaine d’années et qui facilita grandement la mission que s’était fixé Dominique." Sans participer à aucun combat, "Dominique suivit les croisés pour convertir les populations dans les places déjà conquises. Le saint homme affirmait qu’il ne voulait d’autres armes que la prédication, la prière et les bons exemples. Mais sa force de persuasion était significativement accrue par son amitié avec Simon de Montfort, le chef militaire de la croisade dont l’armée brûlait ou massacrait ceux qui ne se convertissaient pas." En 1216, Dominique crée l’ordre des Frères prêcheurs, les Dominicains. L’ouvrage nous apprend qu’en 1233, "soit douze ans après la mort de Dominique, le pape Grégoire IX confia l’Inquisition en France au nouvel ordre. Les Dominicains ont fourni une grande partie des inquisiteurs, dont le terrible Torquemada qui fit régner la terreur en Espagne au 15e siècle." Quels liens avec la chanson de Soeur Sourire (Jeanine Deckers) ? Elle faisait partie de l’ordre au moment de la sortie du titre.

Avenue Voltaire à Schaerbeek, place Voltaire à Molenbeek "Que vient donc faire François Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778), entre Vincent d’Indy et le prince Eugène de Beauharnais ?", dit l’ouvrage. "Pourquoi trouve-t-on, parmi les voyous de ce recueil, le grand philosophe de la tolérance, meilleure incarnation de l’esprit des Lumières ?" Voltaire a mené des combats contre l’obscurantisme et l’intolérance, qui lui valurent l’exil, la prison, les châtiments. Mais ses écrits recèlent quelques diatribes, peut-être courantes à l’époque, mais condamnables aujourd’hui. Voltaire a écrit dans l’article "Tolérance" du Dictionnaire philosophique : "C’est à regret que je parle des Juifs : cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la Terre". Mais, ajoute "rue des Salauds": "Bien sûr, on peut dire que tout est une question de contexte et que, tout de même, il affirme que '[la nation juive] est, à bien des égards considérable aux yeux du philosophe'. Mais auparavant, et dans la même phrase : '[La nation juive qui est] la plus méprisable aux yeux de la politique' (Article 'Juif' du Dictionnaire philosophique)." "Rue des Salauds" ne le dit pas mais Voltaire, ce sont aussi des propos misogynes, islamophobes, homophobes et négrophobes. Un exemple dans l’Esprit des Nations en 1753 : "Nous n’achetons des esclaves domestiques que chez les Nègres ; on nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l’acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité ; celui qui se donne un maître était né pour en avoir."

Rue Faid’herbe à Malines La rue Faid’herbe à Malines est minuscule. Mais elle se rapporte à un personnage illustre de la conquête coloniale française en Afrique, né en 1818, mort en 1889. "La France possédait des comptoirs au Sénégal depuis le xviie siècle, et elle avait dès 1817 décidé de pénétrer dans l’intérieur du pays. Jusqu’en 1854, ce fut un échec permanent : vingt-sept gouverneurs se succédèrent en vain. Il aurait fallu une action militaire d’envergure, mais les moyens manquaient et les officiers ne connaissaient ni le terrain ni les populations. Cette situation aurait pu perdurer pendant de nombreuses années sans l’intervention du colon providentiel qui jeta les bases de l’Empire français en Afrique occidentale." Ce colon providentiel, c’est le général Louis Léon César Faidherbe. Les victoires sur le terrain vont s’enchaîner. "Bien qu’il n’ait pas utilisé les enfumades pour mener à bien ces actions, il sut s’inspirer des méthodes expéditives apprises auprès de Bugeaud (NDLR : maréchal aujourd’hui controversé) : razzias, destructions de récoltes et incendies de villages permirent d’accroître l’efficacité des habituels massacres militaires, de rigueur par temps de pacification. Après ses expéditions en Afrique, il devient député et sénateur. "Il reçut en 1880 le titre de grand chancelier de la Légion d’honneur, la plus haute distinction distribuée par l’État." Régulièrement, en France, les références à Faidherbe font polémique. Au Sénégal, il existe une statue du général et un pont à son nom.

Pouhon Pierre le Grand à Spa et une statue à Liège A Spa, Pierre le Grand a donné son nom à un bâtiment, le Pouhon. A Liège, celui qui fut Tsar et Premier empereur de Russie a droit à une statue qui commémore sa visite dans la cité en 1717. Pour "Rue des Salauds", Pierre le Grand (1672-1725) est d’abord un épris de vengeance. "L’enfance de Pierre Ier se déroula donc dans la plus grande des confusions. En 1682, à l’issue d’une lutte acharnée entre le clan de Natalya, sa mère, et celui de Maria, la première épouse de son père, il accéda au trône… en même temps que son demi-frère Ivan V ! Fils aîné de Maria, Ivan était de dix ans l’aîné de Pierre, mais il souffrait de divers handicaps physiques et mentaux. Les Russes avaient donc deux tsars pour le prix d’un ! Et une régente également : Sophie, la ténébreuse et ambitieuse sœur des deux garçons." En 1689 vient l’heure de Pierre. Il réduit son frère et sa sœur au silence. Il s’appliqua "consciencieusement à construire une œuvre qui tient en trois mots : guerre, occidentalisation et absolutisme." Ses conquêtes seront nombreuses. L’empereur se fait aussi construire une capitale, Saint-Pétersbourg. "Les travaux faramineux nécessaires à l’édification de ce somptueux caprice tuèrent des dizaines de milliers d’ouvriers engagés de force. Construite sous la contrainte, la ville fut également peuplée sous la contrainte. Dans tout l’empire, marchands et artisans furent délogés de leurs anciennes habitations et fermement priés de venir habiter le rêve de leur empereur : un port russe sur la Baltique, devenu capitale de la Russie dès 1712." Pierre le Grand supprime la Douma, mis l’Eglise au pas, obligea les marchands et le Clergé à financer ses projets et ses guerres, créa de nouveaux et lourds impôts, réprima violemment des opposants dont son propre fils, Alexis. Le bilan est lourd. Le Pouhon à Spa, où s’est rendu Pierre le Grand en personne lors de sa visite en principauté, était jadis une source d’eau minérale. Aujourd’hui, il abrite l’Office du tourisme local.

Le Pouhon Pierre le Grand à Spa.