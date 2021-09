Limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est impossible sans mesures radicales immédiates, prévient l’ONU

Limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 °C est impossible sans une réduction immédiate et massive des émissions de gaz à effet de serre, selon un nouveau rapport sur le sujet diffusé jeudi par l’ONU, quelques semaines avant la COP26 à Glasgow . Selon le document, le changement climatique et ses conséquences ne cessent de s’aggraver, et la réduction temporaire des émissions de CO2 dans l’atmosphère entraînée par la pandémie de Covid-19 n’a pas ralenti le processus.

Les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un pic en 2019, avant de baisser de 5,6% en 2020 à cause des restrictions et du ralentissement économique liés à la pandémie. Mais à part le transport aérien et maritime, les émissions mondiales moyennes durant les sept premiers mois de 2021 ont quasiment retrouvé leurs niveaux de 2019. Et d’après le rapport, les concentrations des principaux gaz participant au réchauffement – le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote – ont continué à grimper en 2020 et sur la première moitié de 2021.