Limiter l'impact environnemental du plastique en utilisant des gourdes réutilisables ? Oui, mais laquelle choisir ?

Virginie teste des gourdes - On n'est pas des pigeons (96/183) - 07/06/2021 Quatre gourdes pouvant être recyclées se trouvent dans l'espade test de Pigeons et Virginie va les comparer sur leur capacité à garder le café au chaud. Elles ne sont pas toutes isothermes. La gourde en plastique contient des molécules qui peuvent migrer vers le contenu. Même remarque pour la gourde en aluminium. De plus, elles ne sont pas isothermes et doivent donc être intégrées dans une pochette spéciale.Ces deux-là sont donc déjà hors course. La troisième gourde, en acier inoxydable, est plus intéressante car d'une matière plus propre mais elle n'est pas isotherme non plus. Enfin, la dernière gourde, en inox également, se démarque vraiment: le café y est encore bien chaud, elle est isotherme et propre sur le plan écologique et elle a un beau design. Elle est aussi la plus chère.