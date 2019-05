Limbourg : la louve Naya attend des petits, les éleveurs invités à protéger leurs bêtes

La louve Naya attend des petits, annoncent Natuur en Bos et l'Institut de recherche pour la nature et la forêt (INBO) dans un communiqué. Elle pourrait mettre bas dans les prochains jours.

Sur des images de Natuur en Bos, Naya affiche en effet des formes très arrondies à hauteur du ventre. Accompagnée d'August, elle devrait se mettre à la recherche d'un endroit reculé afin de donner naissance à ses louveteaux.

Comme il s'agit de sa première portée, trois à quatre petits sont attendus. Naya restera près d'eux alors qu'August se chargera de leur trouver de quoi manger.

Prudents et farouches

Les louveteaux resteront dans la tanière les premières semaines et ne devraient s'aventurer à l'extérieur que d'ici l'été. Ils resteront à proximité de leur foyer au début avant d'apprendre les premiers éléments de chasse avec leurs parents, à l'automne probablement. Ils devraient pouvoir se sustenter eux-mêmes durant l'hiver.

Ils quitteront leur famille lorsqu'ils auront entre 8 et 22 mois et se mettront à la recherche de leur propre repaire. "Ils peuvent alors parcourir de très grandes distances. C'est de cette manière que le couple Naya et August était arrivé dans le Limbourg-Nord aux Pays-Bas, en provenance d'Allemagne. La crainte d'une surpopulation de loups en un même lieu est donc infondée. Sur un territoire, il y a uniquement place pour un couple et ses petits", précise le département Natuur en Bos.

L'imminence de la naissance ne rend les loups que plus prudents et plus farouches encore. "Il n'y a donc pas de raison d'avoir peur. Les animaux se feront encore plus discrets qu'auparavant et ne seront pas agressifs s'ils ne sont pas dérangés."

Naya et August étaient les premiers loups à rôder sur le territoire belge l'été dernier. Leur présence avait été suspectée après que plusieurs moutons avaient été retrouvés morts dans le Limbourg.

Les éleveurs invités à prendre des mesures de protection de leurs bêtes

Les éleveurs qui vivent à proximité du territoire du couple de loups Naya et August doivent investir dans des mesures de protection de leurs bêtes, estiment Welkom Wolf et l'ASBL Landschap. Les organisations demandent aussi des mesures contre la chasse dans la province néerlandaise du Limbourg-Nord.

La louve Naya attendant des petits, ce ne seront bientôt plus deux, mais plusieurs loups qui chercheront à se nourrir. Welkom Wolf et l'ASBL Landschap appellent donc les éleveurs à prendre rapidement des mesures pour protéger leurs troupeaux, comme une clôture électrique par exemple. Depuis la fin mars, les autorités flamandes remboursent 80% de l'investissement en zone à risques.

"Les éleveurs qui ne prennent pas de mesures et ne profitent pas de cette main tendue sont de mauvaise composition et génèrent un danger pour les animaux de leurs collègues également", commentent les deux associations. "Tant que certains éleveurs de moutons laisseront leurs bêtes sans protection, les loups resteront attirés par des proies faciles."

Welkom Wolf et l'ASBL Landschap plaident également pour une diminution des quotas de chasse sur le territoire des loups car cette activité perturbe la quiétude des canidés. En outre, les sangliers seront moins nombreux dans ces régions, précisément grâce à la présence de loups, jugent-elles.