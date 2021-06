Ligne Info'Prison : les témoignages recueillis reflètent la profonde détresse des détenus

En prison, le confinement est un confinement dans le confinement, une bulle dans une bulle, une boîte dans une boîte. Pour ouvrir “une petite fenêtre”, quatre organisations (dont la Ligue des droits humains et l'Observatoire international des prisons) ont lancé il y a près d’un an une ligne téléphonique d’écoute, ouverte aux détenus et à toutes personnes côtoyant le milieu carcéral.

3 à 5 appels par jour de permanence

Elles reçoivent 3 à 5 appels par jour de permanence (le mercredi et le samedi), principalement des (ex) détenus eux-mêmes. La plupart concernent les conditions de vie en ces temps de pandémie. La prison a aussi, évidemment, été touchée par des mesures restrictives. Suppression des visites, suspensions des activités, mise en quarantaine... Le monde carcéral commence seulement à se déconfiner.

"Depuis l’arrêt des visites, il y a 5 ou 6 détenus qui prennent des médocs pour dormir toute la nuit et toute la journée. Mon codétenu fait ça. Je pense qu’il a peur d’être éveillé et de vouloir se suicider. Il ne voit plus sa famille ni sa psy. C’est devenu un légume pour éviter les envies suicidaires. " 28 novembre 2020

"Depuis ma sortie de prison, je suis dans un état psychologique en yoyo. Dès que je me retrouve seul, je repense aux serrures, à l’isolement, aux matons […] J’ai totalement subi mon incarcération, c’était en plein Covid. […] Aujourd’hui dans ma maison, je fais des allers retours dans mon salon, sans m’en rendre compte, ça représente exactement la distance qu’il y avait dans ma cellule entre la porte et la fenêtre." 1er mars 2021

"Il y a eu un suicide il y a 1 mois, un coéquipier de cellule. Depuis 2010, il y a déjà eu 8 morts, 5 par médicaments et 3 pendus je crois." 10 mars 2021

Ce qui frappe Damien Scalia, président de la Commission Prison de la Ligue des Droits humains, qui assure régulièrement des permanences, c’est la détresse et la solitude des prisonniers. “C’est très bateau à dire, concède-t-il, mais ça m’a vraiment choqué alors que ça fait 20 ans que je fais des visites de prison”.

Une détresse psychologique énorme

“Il y a une détresse psychologique énorme, complète Solenne, aussi bénévole pour la ligne. Elle est déjà là en temps normal mais d’habitude les visites servent de soupapes pour évacuer le stress d’être enfermés. Sans visite, il n’y a plus de bulle d’air, ça les rend dingues.”

Elle écoute les détenus se plaindre de l’absurdité des mesures : “J’ai eu un papa qui racontait que, lors d’une visite, il avait pu embrasser son enfant de 11 ans mais pas sa fille de 12 ans. D’autres me disaient qu’ils n’avaient pas le droit de tenir la main de leur compagne, alors que les gardiens, eux, avaient le droit de les fouiller.”

L’appel ou la cantine

Parmi les détenus qui appellent, certains sont un peu déçus : ils espéraient une aide plus concrète. Au bout du fil, on essaie de les aider comme on peut, parfois en les renvoyant vers les associations compétentes, parfois en trouvant tout de même une réponse à leur question. Mais on précise surtout que la ligne existe avant tout pour récolter leurs témoignages, les faire sortir de la prison et les répercuter ensuite.

Audrey, une autre volontaire, est consciente du temps, de chaque seconde, qui s’écoule à chaque coup de fil. C’est que les communications coûtent cher en prison. “Ça ne les empêche pas d’appeler. Ils ont besoin de déverser leur rage. Il y en a un qui m’a dit : ‘Je m’en fous, madame, j’ai pas l’argent, je sais que ça va me prendre autant sur ma cantine ce mois-ci mais là j’en peux plus.’”

Pas de préau pendant une semaine

Un autre témoignage, datant du 1er mars 2021 : “On a détecté des cas de Covid, donc depuis une semaine pas de préau, ni de douche, ni de ramassage de poubelle depuis 1 semaine. On est 24h/24 en cellule.”

“Un détenu m’a appelé la semaine passée, se souvient Damien Scalia. Il rentrait de permission, et il s’est du coup retrouvé en isolement pendant 7 jours d’affilée, sans sortie, sans préau. Dans une cellule qui n’est même pas la sienne (pour éviter d’infecter son codétenu).” Le détenu se demandait si c’était légal, Damien Scalia, qui est aussi professeur de droit pénitentiaire à l’ULB, lui a répondu non, une heure de sortie par jour, c’est le minimum obligatoire.

La pandémie a compliqué l’octroi de permissions de sortie

La pandémie a compliqué l’octroi de permissions de sortie et de congés pénitentiaires, et du coup des libérations conditionnelles (puisque les deux premiers sont des étapes sur le trajet vers cette dernière). “Nos permissions de sortie/congé ont également été suspendues, on ne sait pas pour combien de temps.” témoignait un détenu en octobre 2020.

Par ailleurs, quand les sorties sont possibles, elles doivent être suivies d’une période de 7 ou 14 jours de quarantaine. “En plus d’être difficile à vivre, cela limite les possibilités de demander rapidement une nouvelle possibilité de sortie, explique Harold Sax, coprésident de l’Observatoire international des prisons. Or, c’est parfois nécessaire, pour pouvoir se rendre à un rendez-vous. Il ne faut pas oublier que ces sorties sont destinées à préparer une réinsertion, à trouver du travail par exemple.”

Des mesures récemment assouplies

Suite au dernier Comité de concertation, les mesures ont été tout récemment assouplies, mais les quarantaines préventives suite à une sortie restent d’actualité.

A titre d’exemple, les visites hors surveillance (qui permettent plus d’intimité) sont à nouveau permises, mais le détenu est ensuite placé en quarantaine au moins 7 jours (jusqu’à l’obtention du résultat d’un test Covid négatif).

Des témoignages hors Covid aussi

Les témoignages récoltés ne touchent par ailleurs pas qu'aux mesures Covid.

"J’aimerais dénoncer les conditions atroces dans lesquelles on nous met : vermines dans les douches, cellules pourries, odeur de brûlé dans les cellules…" 2 septembre 2020.

" Je suis à bout psychologiquement, je n’ai plus la force de me battre. Je suis en détention préventive depuis 7 mois et l’instruction de mon dossier n’avance pas, alors que l’instruction déjà faite contredit de plusieurs manières le chef d’instruction. J’ai besoin de soutien." 14 avril 2021

L’idée est donc bien de pérenniser la ligne téléphonique, quoiqu’il arrive. Et de s’en servir pour sensibiliser l’opinion publique, et interpeller les institutions concernées (commissions de surveillance, Comité européen pour la prévention de la torture, le cas échéant, …). Un site destiné au grand public reprend déjà une série de témoignages. Un problème se pose, pourtant : la difficulté de recruter des bénévoles.

Les personnes désireuses de témoigner peuvent contacter le 0498/51.51.91 tous les mercredis et samedis ou envoyer un courriel à ligneinfoprison@bawet.org. Toute information sera anonymisée.