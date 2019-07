Liège: Jean-Pierre Ropet, l'historien-collectionneur du Tour de France

Ce technicien métallurgiste hautement qualifié consacre tout son temps libre au vélo. Et quand il n’organise pas des courses pour amateurs, il rédige des livres sur le cyclisme au pays de Liège. Presque chaque année il y en sort un nouveau : " Les Vélodromes au Pays de Liège ", " Histoire de Liège-Bastogne-Liège ", " l’Industrie du Cycle à Liège Hier et Aujourd’hui" … Un véritable Simenon de la petite reine.

Depuis tout petit, il a le vélo et le Tour de France dans la peau. A l’âge de 11 ans, Jean-Pierre Ropet a vu le peloton du Tour passer en Province de Liège. C’était en 1969, l’année de la première victoire d’Eddy Merckx. Aujourd’hui, à 61 ans, sa passion fait de lui un des meilleurs connaisseurs de l’histoire du cyclisme, en général, et de la Grande boucle, en particulier.

Le sacré Graal

Mais, ce dont Jean-Pierre Robert est le plus fier, c’est de sa collection de souvenirs du Tour de France. Des casquettes de toutes les époques, des gourdes, des brochures… Et bien sûr des maillots. Son émotion est grande lorsqu’il déplie précautionneusement celui de Joseph Bruyère, équipier de Merckx lorsqu’ils couraient à deux sous les couleurs de Molteni. Mais la plus belle pièce est encore emballée. Avec des gestes d’une infinie délicatesse, voilà qu’il nous fait découvrir une véritable relique, le maillot porté par Jacques Anquetil, le premier quintuple vainqueur du Tour. Il s’agit d’un tricot en pure laine, arborant les marques Gitanes et Campagnolo. Silence et recueillement !