Liège: concours du plus beau chien bâtard à la SRPA ce dimanche

A côté de ce concours, les visiteurs peuvent visiter librement le refuge. Le but est de sensibiliser à l'abandon des animaux de compagnie. En 2016, 165 animaux ont été abandonnés par jour. "Il faut conscientiser le public, note Fabrice Bernard, responsable de la société protectrice des animaux de Liège. On veut montrer que quand on adopte c’est pour la vie. Quand on prend un animal on doit le garder".