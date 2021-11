Libertés syndicales, liberté de négocier et pouvoir d’achat : la CSC et la FGTB manifesteront le 6 décembre

La CSC et la FGTB manifesteront le lundi 6 décembre dans les rues de Bruxelles. Les deux syndicats défileront pour le pouvoir d’achat et la défense des droits syndicaux.

Les syndicats exigent tout d’abord le respect de leurs libertés et de leurs droits syndicaux. C’est leur réponse à la condamnation, notamment, le 19 octobre dernier, de 17 militants et responsables de la FGTB, dont l’actuel président Thierry Bodson, par la cour d’appel de Liège, pour une action de blocage du pont de Cheratte, à Liège, lors d’une grève générale. C’était en octobre 2015.

CSC et FGTB entendent défendre la liberté de mener des actions collectives dans l’espace public. Et pas seulement pour les organisations syndicales, disent-elles.

Norme salariale

A côté, il y a aussi parmi ces libertés, celles de pouvoir négocier. CSC et FGTB remettent ici en cause la Loi de 1996 sur la norme salariale. Telle qu’elle a été modifiée en 2017 par le gouvernement de Charles Michel, cette loi, disent les syndicats, empêche toute véritable négociation sur les augmentations de salaires lors des négociations pour un accord interprofessionnel, et ce même dans les entreprises qui ont engrangé de gros bénéfices. Ce carcan de la Loi de 1996 est dénoncé depuis longtemps. Une manière donc ici de rappeler au gouvernement fédéral leur demande pressante de revoir la Loi.

Au-delà, c’est donc aussi la défense du pouvoir d’achat qui sera en jeu. CSC et FGTB réclament des mesures structurelles pour diminuer la facture énergétique des ménages, alors que les prix s’envolent.

La CGSLB déterminera mardi prochain si elle participe à cette manifestation.