Libérés conditionnels: un meilleur contrôle pour réduire la récidive

Prisons, tribunaux, maisons de justice et services de police sont désormais connectés au moyen d’une même banque de données (I+ Belgium) pour assurer le suivi des condamnés bénéficiant d’une sortie, de congés ou d’une libération conditionnelle.

Surveiller les conditions mises à la libération

L’application I+ Belgium sert de plateforme de communication et d’information pour tous les acteurs. Cela permet à tous les services de vérifier en temps réel si une personne remplit toutes les conditions qui lui sont imposées.

Ce suivi permet une plus grande réactivité des services pour intervenir en convoquant le justiciable concerné. Et si la situation l’impose de révoquer sa libération conditionnelle.

Toute la chaîne de décision dispose donc de la même information, ce qui facilite l’évaluation des mesures à prendre à court, moyen et long terme.

Gain de temps pour tous les services

Une seule saisie dans l’application permet d’informer la chaîne de décision. Il n’est plus nécessaire de multiplier la saisie des données, d’adresser des mails et courriers entre les différents services. La banque de données peut être consultée en temps réel par tous les services qu’ils soient policiers ou judiciaires.

"L’avantage, c’est que l’information arrive directement aux personnes concernées et que cette information vient de la source même, sans passer par des intermédiaires. Et la personne qui reçoit l’info sait comment réagir", précise le Procureur du Roi, Christian Henry.

Et le procureur insiste sur l’efficacité de ce système. « Avant, il fallait entre trois et six mois pour que les policiers reçoivent l’information. Dorénavant, comme il y a un couplage informatique entre le programme I+ Belgium et l’ancien système BNG (banque de données nationale), dès que l’info est envoyée dans la plateforme, la BNG les reçoit et les met à disposition de l’ensemble des services de police du royaume. »

Banque alimentée par les opérateurs de terrain

Lorsque les conditions mises à la libération sont introduites dans le système par les acteurs judiciaires (procureur, juge d’instruction, prison), les différents services chargés de vérifier le respect des conditions en sont automatiquement informés.

La zone de police concernée et les services du parquet peuvent alors assurer leur procédure de contrôle en temps réel et s’ils constatent un non-respect des conditions, ils peuvent en informer immédiatement l’autorité compétente, comme l’explique Marie Claix, assistante de justice à la maison de justice de Mons.

" Si le justiciable ne respecte pas les conditions, je vais le contacter et le recevoir en entretien pour comprendre pourquoi il a commis cette infraction. On va discuter de ce qui a pu se passer, voir ce qui a posé problème, lui rappeler aussi ses obligations. Je réalise ensuite un rapport pour informer l’autorité compétente. "

Et l'application ne sert pas qu'à surveiller ceux qui sortent de prison, mais aussi ceux qui n’ont pas encore été condamnés. "En prison il y a environ 10.000 personnes derrière les barreaux. Et il y a 40 à 50.000 personnes qui ont reçu une chance du tribunal et qui sont dans la rue, mais sous contrôle. Il est très important que ce système de contrôle fonctionne correctement car ça représente 4 à 5 fois la population emprisonnée. Si ce système n’existait pas, la Belgique devrait investir dans un super master-plan prison pour pouvoir héberger ces personnes", indique finalement le procureur du Roi.

A titre indicatif, 131 dossiers ont fait l’objet d’une révocation en 2017, dans 111 cas pour non-respect des conditions (85%) et 19 cas pour la commission de nouvelles infractions (14%).