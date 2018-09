Libération d'étrangers avec un passé judiciaire : Theo Francken fâche ses partenaires de la coalition fédérale

Theo Francken fâche une nouvelle fois ses partenaires de la coalition fédérale. La libération de plus de 200 étrangers en situation irrégulière détenus en centre fermé ne passe pas auprès du CD&V, de l'Open VLD et maintenant du MR. Une libération polémique car il apparaît que 32 de ces personnes ont un passé judiciaire.

C'est Theo Francken lui-même qui a révélé ce chiffre hier soir à la VRT. Depuis la semaine dernière, le secrétaire d'Etat à l’Asile et à la Migration et le ministre de l’Intérieur Jan Jambon ont fait de l'expulsion des migrants en transit une nouvelle priorité politique. En libérant 202 étrangers sans permis de séjour, Theo Francken voulait faire de la place pour enfermer des migrants en transit, tout en dénonçant au passage la saturation des centres fermés. Mais cette stratégie non concertée fâche les partenaires de la N-VA au gouvernement. Le fait que 32 migrants aient fait l'objet d'une condamnation embarrasse la N-VA car l'expulsion de délinquants en situation irrégulière fait partie des priorité inscrites dans l'accord de gouvernement. Après l'Open VLD et le CD&V, c'est aujourd'hui le MR qui affiche son mécontentement. Le chef de groupe MR à la Chambre s’interroge sur “l’efficacité” et “l’intérêt” du remplacement de délinquants par des transmigrants en centre fermé. David Clarinval déplore que : “des criminels aient pu être libérés d’un centre fermé afin de faire de la place à des migrants en transit”. " Comme le prévoit l’accord de gouvernement, l’expulsion des délinquants en situation illégale doit être une priorité de notre action. Cette situation ne peut donc pas se reproduire. Il est urgent que l’administration reçoive des consignes claires à ce sujet ", ajoute le chef de groupe MR à la Chambre.