Levée de fonds pour Pia: pourquoi le Zolgensma coûte-t-il si cher?

En une nuit, les parents de la petite Pia, 9 mois, atteinte d’amyotrophie spinale, sont parvenus à lever 1,9 million d’euros pour la soigner. Pour cela, il leur a fallu plus de 917.000 SMS, explique leur page Facebook. L’intégralité de ce montant sera dépensée pour acheter une injection de Zolgensma, un médicament de thérapie génique, censé guérir Pia.

Si ce médicament est si cher, c’est parce qu’il repose sur une avancée biologique majeure, comme l’explique le site Slate.fr. Pour traiter les malades atteints d’amyotrophie spinale, il faut corriger le gène anormal des motoneurones, les neurones qui gèrent les actions motrices. Une équipe française a réussi à démontrer en 2007 qu’un vecteur dérivé d’un virus était capable d’atteindre ces motoneurones dans la moelle épinière. Après des résultats encourageants, c’est la start-up américaine AveXis qui récupérait les droits de commercialisation du médicament en intraveineuse. En mai 2018, la start-up était rachetée par le géant suisse de la pharmacie, Novartis, à hauteur de 7,4 milliards d’euros.

Depuis, chaque pays doit entrer en négociation avec Novartis pour commercialiser le médicament. Parmi les arguments avancés par le géant pharmaceutique pour justifier le prix de près de 2 millions d’euros pour chaque injection, il y a le coût de production, bien entendu, mais aussi son efficacité, comparé au précédent médicament utilisé pour cette thérapie, le Spinraza de la firme Biogen. Selon Novartis, une seule injection de Zolgensma aurait de meilleurs résultats que dix ans de Spinraza. Ce dernier était vendu à 85.000 euros le flacon, avec six injections la première année et trois les années suivantes, soit 750.000 euros la première année, et 250.000 les suivantes, selon Slate.

Mais pour certains spécialistes, le coût reste très exagéré. "Le prix du médicament n’est pas proportionnel au coût de développement ou de production, ça n’a rien à voir, explique Laurent Servais, professeur à l'université d'Oxford et à Liège, interrogé par La Libre. C’est simplement une question de service rendu, et le service rendu à cet âge-là, il est minime voire nul, donc le prix devrait être minime voire nul. En présymptomatique, il est énorme, donc il est normal que le prix soit énorme." Pour cet expert, dans le cas de Pia, le prix n'est pas justifié, car il ne s'agit pas d'une question de vie ou de mort. "Si vous le donnez à la naissance, et que les enfants sont normaux, vous avez un enfant normal versus un enfant handicapé ou un enfant mort. Pour moi, cela le vaut largement. Si vous le donnez à un enfant postsymptomatique, grabataire, et grâce au médicament, il peut bouger un peu mieux, pour moi, ça ne vaut pas deux millions."

Un médicament bientôt pris en charge ?

Du côté de l’Etat belge, on assure que l’on ne peut rien faire pour prendre en charge le médicament pour l’instant. "Le médicament doit d’abord être approuvé au niveau européen, expliquait le cabinet de la ministre de la Santé Maggie De Block dans les colonnes d’Het Laatste Nieuws. Une fois cette procédure terminée, Novartis pourra demander le remboursement de Zolgensma en Belgique."

Pourtant, le cas de figure s’est déjà produit dans un autre pays européen, rapporte Vivre Ici : au Portugal, des parents ont obtenu du gouvernement la garantie que le traitement serait totalement pris en charge par l’Etat. Comme ceux de la petite Pia, les parents avaient auparavant réuni une cagnotte, dont les fonds seront reversés pour venir en aide à d’autres enfants malades.