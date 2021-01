Leuven : la population de pigeons diminue de moitié grâce à une pilule contraceptive

C’est un constat fait dans de nombreuses villes, la prolifération des pigeons entraîne de nombreuses nuisances, aussi bien sonores qu’olfactives. Les fientes de ces oiseaux sont également corrosives et abîment donc les bâtiments.

Depuis quelques années, tous les moyens sont donc bons pour chasser les pigeons des villes. Pics sur les rebords de fenêtres, filets sur les monuments ou encore utilisation de rapaces pour les effrayer, des dizaines de méthodes existent.

Mais à Leuven dans le Brabant flamand, c’est une solution innovante qui est utilisée depuis plus d’un an et demi. Comme le rapporte la VRT, les autorités locales ont décidé d’utiliser une "pilule du pigeon". Et les résultats sont au rendez-vous puisque la population de cet oiseau aurait été diminuée de moitié.