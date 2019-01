Lettre du prince Laurent: "La loi est la même pour tout le monde", réagit Charles Michel

Dans une lettre envoyée la semaine dernière au Premier ministre, dont la RTBF a obtenu copie, le Prince Laurent réclamait que le gouvernement procède au dégel de fonds libyens qui font l'objet de sanctions internationale. Et ce pour recevoir les 50 millions d'euros de dommages et intérêts qu'il réclame à la Libye pour rupture de contrat avec son ancienne a.s.b.l..

Dans un communiqué, Charles Michel rejette cette demande, rappelant le principe de l'Etat de droit et de la séparation des pouvoirs. Le Premier ministre indique que "la loi est la même pour tout le monde et que ce sont les cours et les tribunaux qui appliquent la loi".

Charles Michel estime qu'il n'existe pas de base juridique satisfaisante pour permettre aux autorités belges de procéder à un dégel des fonds en faveur de l'a.s.b.l. du Prince.

La Justice belge a déjà donné raison à deux reprises au Prince Laurent dans cette affaire qui remonte à 2008.