Let’s go Belgium ! Mais avec prudence, recommande le Centre de crise

L’été est à nos portes, et il sera sportif : championnat d’Europe de foot, Tour de France, Jeux Olympiques, et paralympiques, du sport de haut niveau. On a dû attendre un an, et bien sûr l’émotion sera au rendez-vous, mais pas question de baisser la garde, préconise le Centre de crise, qui fait quelques recommandations.

A garder à l’esprit : si vous regardez le match dans un lieu public, vous pouvez y assister à l’extérieur avec un maximum de 400 personnes, et à l’intérieur, de 200 personnes. Regarder le, match debout est possible, mais sans nourriture et boissons. Et il s’agit de rester par groupe de 4, en gardant une distance d’1,5m entre chaque groupe.

Pour pouvoir boire et/ou manger, il faudra être assis, et là ce sont les règles Horeca (tablées de 4, sauf si le foyer est plus grand et 1,5 m de distance entre les tables) qui jouent. Rester assis aussi… Même si les Diables marquent.

A domicile, chez soi ou chez des amis, les règles sont : à l’intérieur, 4 personnes. A l’extérieur, jusqu’à 50 personnes… Mais pas sur une terrasse de 2 mètres carrés, distanciation oblige !

"Si la fièvre de l’Euro s’est emparée de vous", commente encore Antoine Iseux du Centre interfédéral de crise Covid-19, "mais que c’est aussi le cas malheureusement de la fièvre tout court, ne vous mêlez pas aux autres. Faites-le depuis la maison, et consultez votre médecin : nous supportons les Diables, et pas le virus. Let’s go Belgium !"