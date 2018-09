LeScan: les écoles européennes sont-elles des "ghettos surpeuplés?"

En théorie, les écoles européennes sont ouvertes à tous. La réalité est bien différente.

À Bruxelles, quatre écoles européennes accueillent près de 13.000 élèves. Ces établissements sont publics et ouverts à tous. Ils sont financés par les institutions et les États membres, dont la Belgique. Le Scan a recueilli le témoignage d’un père de famille qui a tenté, à deux reprises, d’inscrire son fils dans une de ces écoles. Sans succès. "À chaque fois, on m’a répondu que ce n’était pas possible, car les écoles sont surpeuplées".

Surpopulation chronique

Depuis quelques années, les écoles européennes à Bruxelles sont effectivement en surpopulation. Dans son établissement, Simon Sharron accueille 3000 élèves au lieu de 2800. Certains endroits sont désormais trop petits pour accueillir tout le monde. "Nous avons une pièce où doivent se mettre 500 élèves par temps de pluie. C’est trop petit. À chaque fois que l’on tente de faire de la place à un endroit, cela créé des problèmes à un autre".

Élèves classés par catégorie

Conséquence de cette surpopulation, chaque année, des dizaines de demandes d'inscriptions sont refusées. Mais pas n'importe lesquelles. Ces refus visent avant tout des élèves de catégorie 3. "Chaque élève se retrouve dans une catégorie", analyse Jean-Paul Soyer, secrétaire général de U4U, un groupement syndical de fonctionnaires européens. "Dans la catégorie 1 se trouvent les enfants dont les parents sont issus des institutions européennes. Dans le 2, ceux d’organismes privés ou publics ayant des accords bilatéraux avec l’Europe. Reste la 3, pour Monsieur et Madame Tout-Le-Monde".

Accords financiers avec le privé

Les enfants sont donc placés dans une catégorie en fonction de l'employeur des parents. Le fils de notre témoin, lui, se retrouve en catégorie 3. Il n'est donc pas prioritaire, à la différence des enfants des institutions. Reste la catégorie 2…

Jusqu'à 2005, les communautés européennes ont passé des accords avec des organismes publics comme l'OTAN, mais également des entreprises privées. Le Scan s'est procuré la liste de ces sociétés. On y retrouve notamment des banques et des multinationales.