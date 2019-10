Les Zebrettes : des pom-pom girls au Pays de Charleroi

Ce soir-là, à Charleroi, c’est la dernière répétition pour les 25 jeunes femmes qui composent les Zebrettes. Une troupe de pompon girls qui s’entraîne très sérieusement trois fois par semaine sous la direction attentive de Nora Sibille.

Cette passionnée de grands shows à l’américaine, comme ceux des cheerleaders qui se produisent sur les stades de football américains ou de basket, a beaucoup dansé dans ce genre de formations sur les terrains de basket belges. Et un beau jour, elle s’est dit : et pourquoi pas dans le stade foot ? Elle est donc allée proposer son idée au Sporting de Charleroi, dont le directeur commercial, Walter Chardon, a tout de suite été séduit par le projet : "On voulait proposer à nos supporters un spectacle en dehors des phases de jeu et manifestement. Nous avons fait un bon choix car à chacune des prestations des Zébrettes, le public leur réserve un accueil très chaleureux. Et c’est un spectacle très professionnel. Les filles s‘entraînent aussi dur que nos joueurs."

Un haut niveau de danse

Nora veille au grain. Une tenue impeccable est exigée pour toutes ces filles qui ont entre 18 et 30 ans. Et un niveau de danse élevé pour pouvoir s’adapter aux chorégraphies exigeantes qu’impose Nora : "Toutes les filles ont été recrutées sur casting car il faut savoir vraiment bien danser pour suivre. On peut passer du hip hop au girly, au latino ou à l’orientale. On essaye de varier énormément et de plaire à un large public".

Mais une pompon girls ne renvoie-t-elle pas une image un peu surannée et sexiste des femmes ? Mélanie, 30 ans et pompon girl depuis deux ans assume parfaitement son statut et rejette ce genre de clichés. "C’est vrai qu’il y avait des stéréotypes auparavant mais ça commence à changer. Ce n’est pas seulement la jolie fille un peu bébête… Nous montrons une image différente. Les filles travaillent, font des études. Elles sont intelligentes."

Quoi qu’il en soit, le succès est au rendez-vous et chacune des zébrettes attend avec impatience le match.

Pour Ayleen, l’une des plus jeunes membres de la troupe, comme pour ses amies, c’est la récompense du travail acharné qu’elles ont accompli tout au long de la semaine : "Je suis très impatiente et de monter sur le terrain. De plonger dans un stade rempli de supporters et dans une ambiance aussi excitante. On est prêtes et on va tout donner !"

Nora donne enfin le signal : les filles arrivent sur la pelouse en courant et en criant. Et c’est parti pour le show.