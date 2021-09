Les Wallons et leur usage du numérique, les chiffres du baromètre 2021

Ordinateurs, tablettes et smartphone, de plus en plus présents au sein des familles, tous âges confondus. © Getty

Les années passent et le Wallon devient de plus en plus connecté, même si la fracture numérique est toujours présente et demeure un défi majeur des années à venir. C’est ce qu’il ressort du baromètre 2021 publié par l’Agence du Numérique (AdN) wallonne. Un rapport qui, comme il y a deux ans, outre à recenser le niveau d’équipement des Wallons, s’est également penché sur les compétences numériques des citoyens. Une manière selon l'AdN, de "préciser les contours réels de la fracture numérique et donc de cibler les publics qui doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre des politiques d’inclusion numérique pour tous, priorité du gouvernement wallon dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia".

Equipement

9 images © Digital Wallonia.be

Globalement, 96% des ménages wallons disposent d’au moins un terminal numérique c’est-à-dire au moins un smartphone (90% des ménages en possèdent), un ordinateur portable (78%), une tablette numérique (55%) ou un ordinateur fixe (42%). C’est 4% de plus qu’en 2019. Il y a deux ans, 8% des Wallons ne disposaient en effet d’aucun terminal. À noter que 49% possèdent à la fois un ordinateur, un smartphone et une tablette. 1% seulement une tablette, et 4% un ordinateur seul ou un smartphone seul. À noter que les montres connectées et/ou bracelet biométrique n’entrent pas en ligne de compte étant considérés comme accessoires du smartphone.

Facteur générationnel

9 images © Digital wallonia.be

En ce qui concerne la répartition selon les classes d’âge. Le smartphone équipe en moyenne plus de 97% des Wallons âgés de 15 à 49 ans. Ce chiffre tombe à 93% chez les 50 à 54 ans et continue de diminuer jusqu’à 35% chez les 75 ans et plus. Le téléphone simple, lui, suit la courbe inverse puisque moins de 3% des 15 à 49 ans en possèdent un, tandis qu’il équipe 53% des 75ans et plus.

L’effet Covid

9 images © Agence du Numérique / digital wallonia.be

Toujours d’après l’étude de digital wallonia.be, la crise sanitaire liée au coronavirus a également eu un impact sur les achats d’équipements puisque 18% des ménages ont acquis des équipements numériques à cause de cette situation particulière. Ce sont les ordinateurs (fixes ou portables) qui ont fait l’objet d’un achat (14,5%). Parmi les motivations, les ménages ont principalement évoqué les études (57%), le télétravail (42%) et le fait de vouloir garder le contact. Un équipement supplémentaire donc faisant l’objet d’un achat privé dans 63% des cas, 29% l’ayant reçu de leur employeur. Les achats de seconde main représentent quant à eux 14% des achats, 2% étant prêtés par l’école. Malgré cette augmentation du parc numérique des Wallons, l’agence wallonne souligne que 10% des ménages actifs avec enfants ne disposent toujours pas de l’équipement suffisant pour le télétravail ou les études de tous.

Connexion, bien mais peut mieux faire

9 images © Agence du Numérique / digital wallonia.be

Mais l’équipement n’est rien, ou presque, s’il n’est pas relié au réseau. 94% des Wallons possèdent une connexion internet à leur domicile. Un accès au réseau considéré comme bon (stable et suffisant) dans 57% des cas, Moyen (coupures et lenteurs occasionnelles) dans 31% des cas et faible (coupures et lenteurs régulières) dans 12% des cas.

Usages d’Internet, toujours plus de communication

9 images © Agence du Numérique / digital wallonia.be

Le Wallon de 15 ans et plus est donc globalement bien équipé. Un équipement qu’il utilise au quotidien pour 90% d’entre eux, une évolution de 8% par rapport à 2019. Un chiffre qui monte à 94% si l’on considère une utilisation moins régulière au cours de l’année 2020. Parmi les tâches effectuées, le courrier électronique demeure en tête avec un taux d’usage de 82%. La recherche d’informations de toute nature est utilisée par 70% des Wallons. À noter l’augmentation très forte des communications visuelles (Team, Zoom, Skype, etc.) puisque le taux d’usage passe de 42% en 2019 à 64% en 2021, soit une augmentation relative de 52% (ndlr : puisque l’augmentation de taux de 21% représente 52% de 42%). Une hausse qui va de pair avec l’augmentation des applications bureautiques qui bondissent de 31%, passant de 26% en 2019 à 34% en 2021 (ndlr : 8% représentent 31% de 26%) L’écoute de la radio et de la musique en ligne a également effectué une forte progression puisque 54% des personnes interrogées le font via Internet, soit une augmentation relative de 16% par rapport à 2019 (46%). Pas de forte augmentation en ce qui concerne les réseaux sociaux puisque 65% des Wallons de plus de 15 ans ont utilisé Facebook (63% en 2019), 25% Instagram (17% en 2019) et 7% Twitter (7% en 2019).

E-commerce, l’autre grand gagnant de l’effet Covid

9 images © Agence du Numérique / digital wallonia.be

Confinés, magasins fermés, 69% de Wallons ont utilisé le commerce en ligne pour faire leurs achats, soit une augmentation de 8%. Des achats qui sont préférentiellement réalisés sur des sites belges pour un Wallon sur trois et guidés par la réputation de l’e-shop (51%) et les avis des autres consommateurs (41%), une fois la sécurisation des paiements acquise. 43% font d’ailleurs confiance à leur smartphone pour effectuer leurs achats, un vecteur particulièrement apprécié par les femmes. Une pratique nouvelle, l’achat en ligne, pour 5% des Wallons. 22% ont quant à eux significativement augmenté leurs achats, 17% ont élargi la gamme des produits acquis. 31% n’utilisent pas le commerce en ligne.

Compétences et fracture numérique

9 images © Agence du Numérique / digital wallonia.be

Le Wallon est donc plus ou moins bien équipé, est capable d’acheter en ligne, mais est-il, s’estime-t-il pour autant compétent numériquement. D’après ce baromètre, c’est dans tout ce qui touche à la consommation du numérique qu’il est le plus compétent. En tête, l’utilisation d’une messagerie instantanée et l’envoi de texto. 80% des personnes interrogées placent en effet cette compétence en tête. Juste derrière la capacité à rechercher une adresse ou un itinéraire (78%). L’organisation d’une réunion à distance ou visioconférence est possible pour 49% des Wallons, quant à la réalisation d’un petit programme informatique, cela s’inscrit dans les capacités de 21% d’entre eux. Des chiffres globalement en hausse par rapport à 2019 sauf en ce qui concerne l’identification rapide d’un courriel malveillant ou de données frauduleuses. 58% seulement des Wallons disent en être capable, contre 66% en 2019. Globalement, 76% de la population active est satisfaite des compétences qu’il possède, 20% par contre les jugent insuffisantes.

9 images © Agence du Numérique / digital wallonia.be

Des compétences en hausse donc qui se conjuguent avec une hausse du nombre de Wallons désireux de bénéficier de formations afin d’améliorer leur maîtrise du numérique. Globalement ce sont 35% des citoyens (+11% par rapport à 2019) qui sont demandeurs. Les étudiants le sont à 49%, les employés et chômeurs à 44% et les ouvriers et inactifs à 24%. Des chiffres qui ne doivent pas faire oublier la fracture numérique, puisque si celle-ci se réduit 32% des Wallons demeurent "éloignés du numérique"(fracture de 3e degré), 18% ont une maturité numérique faible (fracture de 2e degré) et que 6% des ménages n possèdent pas encore de connexion Internet (fracture de 1er degré).

Quelles recommandations ?

Face à cette exclusion, c’est une fois encore l’éducation et la sensibilisation au numérique qui s’avère être la voie vers une plus grande inclusion de tous. L’Agence du Numérique prône dès lors un renforcement de l’éducation au numérique. Un renforcement dès l’école fondamentale avec une éducation spécifique aux concepts et l’utilisation quotidienne de l’outil numérique dans les apprentissages. Une sensibilisation qui devra également être soutenue dans les formations qualifiantes (IFAPME, FoREM) et tout au long du parcours professionnel. Une nécessité, celle d’agir concrètement pour faciliter l’acquisition et le maintien des compétences numériques, valable pour toutes les catégories de la population, des plus jeunes aux seniors. Une priorité, celle de toucher tous les citoyens qui s’inscrit dans le Plan d’inclusion de tous les Wallons.