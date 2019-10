Les Wallons et l'usage du numérique, voici les chiffres du baromètre 2019

Le baromètre 2019 propose également une étude inédite sur les compétences numériques et propose un véritable indicateur de maturité numérique des citoyens en Wallonie et comme le souhaite ses instigateurs : "Cette étude permet de préciser les contours réels de la fracture numérique et donc publics cibles qui doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre des politiques d’inclusion numérique pour tous, priorité du Gouvernement wallon dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia".

L’Agence du Numérique a publié son baromètre citoyens 2019 qui mesure les niveaux d’équipement et d’usage numériques par les Wallons. Ceux-ci sont le plus souvent en nette progression.

Equipements et usages

90% (+9) des ménages, soit 89% (+7) des citoyens, ont accès à Internet au domicile. Dans le même temps, les connexions WiFi dans les espaces publics ou commerciaux sont également en nette augmentation puisqu’elles sont dorénavant utilisées par 50% des citoyens (+22). La fracture numérique d’accès à Internet régresse donc et ne concerne plus que 11% des citoyens. Les usages d’Internet sont eux-aussi en hausse assez sensible : 82% (+9) des Wallons utilisent Internet tous les jours.

Les usages d’Internet s’intensifient et se diversifient au sein de toutes les catégories de population. Pour les Wallons, Internet sert principalement à communiquer, à s’informer et à commander ou consommer des biens et des services.

67% des citoyens sont présents sur au moins un réseau social, dont 95% sur Facebook. Les messageries instantanées sont aussi en très forte progression avec 67% (+19) d’utilisateurs. La très forte progression des smartphones n’y est évidemment pas étrangère.