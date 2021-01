Les voyages non essentiels sont désormais interdits, jusqu'au 1er mars: voici les exceptions autorisées, et le formulaire à remplir

Ce mardi s’envolent les derniers avions et les derniers passagers autorisés à voyager, y compris pour des raisons non-essentielles, récréatives ou touristiques. Dès ce mercredi, les voyages non essentiels ne seront plus simplement déconseillés mais interdits. Cela fait suite au comité de concertation et entre dans le cadre des nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus, notamment avec l’arrivée des nouveaux variants.

Ainsi, dès ce 27 janvier et jusqu’au 1er mars une série de mesures entre en application concernant les voyages. Il s'agit donc de remettre en place des contrôles aux frontières pour éviter les déplacements non-essentiels. En effet, "l'interdiction de voyager sera contrôlée tant au niveau du trafic routier, aérien, maritime que ferroviaire", indique les autorités.