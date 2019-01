Les voitures diesel n'ont plus la cote, s'attend-on à une vague de l'électrique? (graphiques)

Le salon de l'auto 2019 démarre ce samedi en Belgique. Diesel, essence, électriques, hybrides.... les préférences des consommateurs belges évoluent. Vers quoi se dirige-t-on? Sur les quelque 500.000 voitures neuves immatriculées chaque année en Belgique, que nous révèlent les chiffres de ces 20 dernières années?

Premier constat: le diesel a amorcé son déclin

Les courbes d'immatriculations de voitures essence et diesel s'inversent et l'année 2018 marque bien cette tendance (voir graphique ci-dessous). Rien ne laissait pourtant présager un tel retournement de situation. Dans les années 2007-2008, "près de 80% des voitures neuves immatriculées en Belgique étaient des voitures diesel", explique Christophe Dubon, porte-parole de la FEBIAC, la Fédération Belge de l'Automobile. Ce chiffre a réduit de moitié et s'élève désormais à 35%.

Selon Christophe Dubon, ce déclin s'explique par trois raisons principales. "Les rejets de CO2 étant moindres avec les véhicules diesel, le gouvernement fédéral proposait des primes. En 2011, le gouvernement y a mis un terme et s'en est suivi une première baisse du nombre d'achats de voitures diesel", souligne le porte-parole de la FEBIAC.

Ensuite, continue Christophe Dubon, "le dieselgate [scandale autour de techniques frauduleuses pour réduire les polluants], a donné une mauvaise image au diesel en général". Finalement, "on a pris conscience du fait que le diesel était un mauvais élève en termes de rejets d'oxydes d'azote (NOx)", dangereux pour les voies respiratoires et - pour certaines particules - cancérogènes.

Le diesel ne fait plus rêver, mais les Belges ne se sont pas jetés sur les carburants alternatifs comme l'électricité ou le gaz pour autant. "Les acheteurs sont retournés vers les véhicules essence, par un principe de vases communicants", explique le porte-parole de la FEBIAC.