Les voitures d’occasion bientôt en rupture de stock ?

Après les voitures neuves, ce sont les voitures d’occasion qui viennent à manquer. Depuis plusieurs mois, il y a une pénurie des puces électroniques essentielles à la construction des véhicules. Comme cela provoque des retards importants dans les livraisons, les délais de livraison des véhicules s’allongent et les clients s’impatientent. Beaucoup d'entre eux se tournent alors vers l’occasion à tel point que de nombreux garages sont au bord de la rupture de stock.

Le prix des voitures d'occasion à la hausse

"Habituellement, lorsqu’un client vient acheter un véhicule neuf, il nous remet sa voiture et on lui fait une offre de reprise. Mais aujourd’hui, comme il y a moins d’arrivage, il faut les trouver ces véhicules d’occasion. Maintenant, on doit aller les chercher chez des particuliers dans le cadre de séparation, de décès, etc...", explique Laurent Dujacquier, directeur d’un garage à Mons. Les voitures d’occasion se font rares, par conséquent, les prix augmentent. En quelques mois, leur valeur a bondi de 10%, "Comme elles sont très demandées, les concessionnaires doivent aussi les acheter plus chères ", précise Jodie Vandenberghe, vendeuse à Tournai. "Il y a un an, l’un de mes clients est venu pour une reprise de sa voiture. On pouvait lui offrir 16.500 euros hors TVA. Aujourd’hui, on peut lui donner 17.500 euros pour ce même véhicule. Donc nous aussi, on doit mettre le prix ".