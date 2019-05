Les viols collectifs sont-ils en hausses chez nous ?

Chaudfontaine: 7 personnes interpellées dans une affaire de viol diffusé sur Snapchat. Il s’agit d’une sordide affaire de viol collectif diffusé sur le réseau social, Snapchat. Les faits ont eu lieu à Chaudfontaine, en province de Liège, et remontent à la nuit du 30 au 31 mars. La police judiciaire de Liège s’est emparée de l’affaire. Elle a réussi à mettre la main sur la vidéo complète. C’est comme cela qu’elle a réussi à remonter jusqu’aux auteurs. Sept personnes sont impliquées : des mineurs d’âges de 13 à 17 ans et des jeunes adultes (18 ans). Itw Catherine Collignon, porte-parole du Parquet de Liège

Catherine Collignon, porte-parole du Parquet de Liège - 20/05/2019 Chaudfontaine: 7 personnes interpellées dans une affaire de viol diffusé sur Snapchat. Il s’agit d’une sordide affaire de viol collectif diffusé sur le réseau social, Snapchat. Les faits ont eu lieu à Chaudfontaine, en province de Liège, et remontent à la nuit du 30 au 31 mars. La police judiciaire de Liège s’est emparée de l’affaire. Elle a réussi à mettre la main sur la vidéo complète. C’est comme cela qu’elle a réussi à remonter jusqu’aux auteurs. Sept personnes sont impliquées : des mineurs d’âges de 13 à 17 ans et des jeunes adultes (18 ans). Itw Catherine Collignon, porte-parole du Parquet de Liège

En Belgique, plus de 220 plaintes officielles pour viol collectif par an

Les statistiques Policières de Criminalité produites mentionnent les statistiques officielles qui rapportent en moyenne plus de 220 faits par an. Cela semble globalement stable sur les 10 dernières années. Mais les chiffres officiels cachent une réalité bien plus importante.

Philippe Hensmans le directeur d’Amnesty Belgique rappelle « que l’on parle ici de chiffres noirs vus que de nombreux faits ne sont pas déclarés auprès des services de police. Il signale aussi que les parquets ne classent pas toujours les faits sous une même nomenclature et qu’ils seraient importants également de mesurer les plaintes, mais aussi les inculpations ».

Autre problème les faits de viols collectifs sont de plus en plus accompagnés de films ou de sons pris durant les actes délictueux. Et cela pose un véritable problème de société.

Les personnes qui ont vu ces images sur le réseau social et qui les ont diffusées, sans en avertir les forces de police, pourraient être poursuivies. « On parle de peines, avec diverses circonstances aggravantes, qui peuvent aller jusqu’à 15 ans de prison », explique Martin Aubry. Dans ce cas-là également, il faut faire la distinction entre mineur et majeur. « Soit on est majeur, on passe devant un juge d’instruction et éventuellement, on peut être placé sous mandat d’arrêt et comparaître devant le tribunal correctionnel. Soit on est mineur, on repasse devant un juge de la jeunesse avec un éventuel placement en IPPJ. »