Les victimes d'attentats ont marché à Bruxelles ce lundi: "Il faut une coordination européenne pour l'aide aux victimes"

Ce lundi 11 mars aura été marqué par la journée européenne pour les victimes du terrorisme. C'est le jour qu'ont choisi les victimes des attentats du 22 mars 2016 et celles des tueurs du Brabant pour organiser une action symbolique. Une vingtaine de victimes de ce type d'actes ont défilé dans le Parc du Cinquantenaire. Munis d'une banderole, ils ont ensuite déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial aux victimes d'actes terroristes situé à Schuman.

Parmi les participants figurait Philippe Vandenberghe qui vient d’interrompre sa grève de la faim était lui aussi présent. L'homme, rescapé des attentats du 22 mars, est resté sur un lit de camp avec un sac de couchage durant 25 jours dans l'aéroport de Zaventem. Il explique l’importance d’une action comme celle qui s'est tenue ce lundi pour les participants. "C'est une action symbolique, déclare l'homme. C'est pour se rassembler et pour montrer la solidarité envers les victimes. On vient ici pour rappeler qu'il y a quand même des victimes et qu'il faut une coordination à travers toute l'Europe pour l'aide aux victimes." Dans le cortège, figuraient des victimes de Marc Dutroux, de la tuerie sur le marché de Noël de Berlin ou encore des Tueries du Brabant.

L'homme s'est aussi réjouit des mesures proposées par Joëlle Milquet dans son rapport.

Le rendez-vous était fixé à 16 heures mais l'action a débuté par un sit-in dans le calme avant que les manifestants se fassent plus nombreux pour que le cortège prenne la route sur le coup de 17 heures.