Les vêtements à bas prix ont encore de beaux jours devant eux en Belgique

Aujourd'hui, cela fait cinq ans jour pour jour que l'atelier de confection Rana Plaza s'est effondré au Bangladesh. Il s'agit de l'une des pires catastrophes industrielles, qui avait tué au moins 1.130 personnes le 24 avril 2013.

À l'époque, les grandes enseignes de vêtements avaient déclaré avoir pris conscience de leur responsabilité sociale et vouloir changer la situation. La Belgique a également promis de mettre en place des mesures concrètes pour s'attaquer aux produits issus d'une main-d'œuvre sous-payée ou fabriqués dans des conditions de travail déplorables.

Une analyse de l'institut de recherches de Louvain Hiva indique pourtant que les multinationales n'ont pas de soucis à se faire en Belgique. Même si la Belgique a élaboré un Plan d'action national Entreprises et Droits de l'homme, "cela se limite à l'énumération des initiatives en cours et des intentions politiques souvent formulées de manière vague", explique le chercheur Huib Huyse dans l'émission De Ochtend sur Radio 1. De plus, aucun fonds supplémentaire n'a été mis à disposition pour la mise en œuvre du plan.

La France, pionnière

Le chercheur explique qu'il existe un consensus international pour rendre les réglementations plus contraignantes pour que les entreprises se voient confier la responsabilité de l'ensemble de leur chaîne de production. Parmi nos pays voisins, les Pays-Bas et l'Allemagne ont, par exemple, lancé de nouvelles initiatives : le gouvernement réunit des entreprises et des organisations de la société civile sur les pratiques commerciales durables. Un certain nombre de mesures contraignantes y sont également liées.

La France est pour sa part même pionnière dans ce domaine : une loi contraint les 200 plus grandes entreprises françaises à identifier les risques dans leurs chaînes de production. Ils doivent également prendre les mesures nécessaires pour prévenir les abus ou résoudre les problèmes. Les entreprises qui ne se conforment pas à ces règles s'exposent à de lourdes amendes.

Huib Huyse pense qu'à l'instar de la France, les entreprises belges devraient être obligées d'assumer une réelle responsabilité pour leur propre chaîne de production. Le gouvernement doit prendre des mesures contraignantes à cette fin. "Ce qui manque, c'est un organisme national qui élabore et met en œuvre la politique sur cette base."

Conscientiser les citoyens

Selon le chercheur, il demeure important de sensibiliser les consommateurs. "Même s'il ne serait pas juste de transférer la responsabilité à eux seuls, les consommateurs ont souvent du mal à estimer quel vêtement est durable ou non. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un vêtement est plus cher qu'il est produit de manière plus durable."

L'asbl Achact a pour sa part organisé une manifestation vers 11 heures à Bruxelles pour protester contre les conditions de travail dans les pays où l'on fabrique les vêtements, dont le Bangladesh.