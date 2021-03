Les vestiges d’un cimetière extraterrestre vieux de plusieurs milliards d’années enfouis sous nos pieds ?

Cela pourrait être le scénario d’un film. Et pourtant, point de science-fiction à la "Invasion Los Angeles" de John Carpenter ici mais bien une réalité scientifique relatée par le prestigieux magazine Science. Depuis plusieurs décennies, deux étranges masses titanesques de plusieurs milliers de kilomètres profondément enfouies au cœur de notre planète Terre intriguent les géophysiciens du monde entier. Proches du noyau terrestre, plus denses et plus chaudes que les roches environnantes, ces superstructures à la composition inconnue seraient capables d’absorber et de ralentir les ondes sismiques ainsi que de perturber le champ magnétique terrestre.

3 images Structure de la terre avec ses différentes couches et son noyau de fer en fusion. © Getty Images/iStockphoto

3 images Le graphique expliquant la formation des superstructures enfouies dans les tréfonds de la Terre à partir d’une collision avec la protoplanète Théia il y a plus de 4 milliards d’années. © Q.Yuan /Arizona State University

D’autres planètes miniatures Une hypothèse renforcée par l’analyse des roches ramenées lors des diverses missions Apollo de la NASA. Celles-ci renfermaient beaucoup d’hydrogène léger, très peu présent dans les roches terrestres. Or cela n’est possible que si Théia était effectivement très massive, tout comme… les superstructures. Les futures missions lunaires de la NASA et de la Chine devraient d’ailleurs récolter des échantillons afin de valider cette hypothèse.

S’il s’agit effectivement des restes de Théia, l’impacteur géant, les autres petites poches de matière ultra-dense détectées au fil des années par les scientifiques pourraient s’avérer être des noyaux riches en fer d’autres planètes miniatures ayant également frappé la Terre primitive, faisant du sol sous nos pieds, un cimetière extraterrestre dont les deux cryptocontinents seraient les deux plus grandes tombes.