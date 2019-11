Les vertus du Kombucha

Dans la cuisine partagée de l’atelier de Bossimé à Loyers près de Namur, Stéphane Evras s’active aux fourneaux. Devant lui, une immense casserole de 120 litres d’eau qui est en train de bouillir. Le jeune artisan brasseur va y verser du sucre, du thé vert, une poignée d’ortie, de la verveine et de la mélisse. "C’est la base pour produire du Kombucha", nous confie-t-il. Après, il faudra encore ajouter le "champignon magique" comme l’appellent les allemands. "Une symbiose de levure et de bactérie qui va permettre à la boisson de fermenter". La boisson acidulée devra reposer 2 semaines avant la mise en bouteille.

Au départ, Stéphane est informaticien. Depuis un séjour aux Etats-Unis où il a découvert le Kombucha, il a décidé de se lancer dans sa production artisanale. Il est actuellement le seul en Wallonie et espère bien pouvoir très vite développer son activité.

De nombreuses vertus

Créé en Asie il y a plus de 2000 ans, le kombucha est réputé pour présenter de nombreuses vertus ; anti-fatigue et anti-inflammatoire, il aide à la digestion. Chez certains nutritionnistes, il est même recommandé. Dans son cabinet liégeois, Linda Gray le prescrit à des adolescents accros aux sodas. "C’est une boisson riche en probiotique et en anti-oxydant qui va rééquilibrer la flore intestinale et qui est finalement très pauvre en sucre". D'autres nutritionnistes sont plus prudents, ils disent toujours attendre les preuves scientifiques de ses bienfaits pour la santé. Il aurait d'ailleurs causé des cas de toxicité. La boisson est déconseillée aux enfants et aux femmes enceintes car elle contient malgré tout un petit peu d’alcool après fermentation.

Petit à petit dans les brasseries

Dans les brasseries et les restaurants, le Kombucha fait doucement son apparition. C’est la boisson fétiche de Ludovic Vanackere, restaurateur à Loyers. Il la conseille volontiers aux clients qui ne souhaitent pas boire d’alcool ou qui veulent tester autre chose. "Ce thé fermenté a un côté vif, désaltérant et présente beaucoup d’arômes. Avec sa fine pétillance, il est idéal en apéritif ou en mangeant un plat plus gras, cela permet de rincer le palais". Ceux qui le dégustent en redemandent. Paraît-il...