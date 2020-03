Les ventes de "La Peste" d’Albert Camus en hausse ces derniers jours : un "effet coronavirus" ?

"Les fléaux […] sont une chose commune, mais on croit difficilement aux fléaux lorsqu’ils vous tombent sur la tête. Il y a eu dans le monde autant de pestes que de guerres. Et pourtant pestes et guerres trouvent les gens toujours aussi dépourvus." Ces mots, ce sont ceux d’Albert Camus dans "La Peste". Des mots qui font écho à l’épidémie de coronavirus qui touche le monde depuis quelques semaines.

Ce roman sorti en 1947 situe son action à Oran, en Algérie. La ville est frappée par une épidémie de peste. Alors que les rats et les humains meurent les uns après les autres, une poignée d’hommes lutte contre la maladie. Parmi eux, le docteur Rieux qui cherche un sens à l’absurdité de cette situation.

Le coronavirus est évidemment sans commune mesure avec une épidémie de peste. Mais certains semblent trouver un sens à la situation actuelle, ou en tout cas un refuge, dans la lecture du livre d’Albert Camus, comme le montrent ces chiffres d’Edistat.