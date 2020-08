Les vendanges ont lieu en août : jamais au 20e siècle, déjà sept fois au 21e siècle !

Il n’est pas encore huit heures du matin quand les camionnettes arrivent. A leur bord, une bonne soixantaine de vendangeurs, des Français du coin, un couple de Suisses et des Polonais. Cette année, pour la deuxième fois de suite, les vendanges doivent commencer en août. Avec la chaleur des derniers mois, la canicule et la sécheresse, le raisin est déjà mûr. Pas question d’attendre, comme avant, le mois de septembre. Et pour Fabienne, une habituée des vendanges puisque c’est la trentième année qu’elle les fait, c’est un peu plus difficile : "Avant, c’était toujours en septembre. C’était mieux, on avait moins chaud." Mais le réchauffement climatique est passé par là.

Nous sommes dans les vignes de la maison Drappier. Elle fait du champagne depuis 1808. André représente la sixième génération de viticulteurs. Il a aujourd’hui 94 ans. Ses premières vendanges, c’était en 1947, il y a 73 ans. Et il s’en souvient : "Il faisait chaud, c’était une année exceptionnelle du point de vue de la qualité des raisins et du vin naturellement." Il faisait chaud, mais les vendanges ont quand même commencé en septembre. A l’époque, c’était la norme : "C’était souvent mi-septembre, il faisait moins chaud. Début septembre, on savait que les vendanges approchaient, on se préparait." Mais des vendanges en plein mois d’août, lui, il n’a jamais connu cela. Et pour cause : dans cette région de Champagne, pendant tout le 20e siècle, on n’a jamais vendangé en août. Les choses ont bien changé depuis le début du 21e siècle.

Le fils d’André, Michel, a fait ses premières vendanges en 1979. Comme son père, il a essentiellement vendangé à la mi-septembre. Et parfois dans des conditions climatiques très différentes de celles d’aujourd’hui : "Une année, on a même eu une chute de neige fin septembre. Aujourd’hui, pour la récolte, on est passé de l’automne à l’été". Ce changement a eu lieu au 21e siècle. C’est en 2003 que pour la première fois, il a dû vendanger en août. Ça n’était jamais arrivé le siècle précédent : "Au 21e siècle, on en est déjà à 7 vendanges qui ont démarré fin août. Cette année, pour certains, ça a même démarré le 17 août. Chez nous, on a attendu le 24. On attend d’avoir des raisins plus joufflus."

Et pour faire face à ce changement climatique, il faudra modifier la façon de travailler : "On va évoluer sur le choix des parcelles, elles vont être orientées plus au nord. On va récolter plus tôt, on va choisir des familles de cépage qui ont des maturités plus lentes, qui pourront être récoltées plus tard. Il n’y a pas une seule solution face à ce changement. Il y a beaucoup de petites solutions".