Le but n’est pas de remplacer les véhicules et camionnettes, mais d’être complémentaire en utilisant le moyen de livraison le plus efficace en fonction de l’endroit, de la distance et de la taille des colis. "Le bon moyen de livraison au bon endroit, résume Philippe Lovens de chez Urbike, société active à Bruxelles.

Le vélo a ses limites et il est évident qu’il ne pourra pas rivaliser avec une camionnette pour les colis les plus lourds et les plus imposants. Il est toutefois possible de transporter de nombreux colis acheminés pour l’instant en camionnettes dans les villes en Wallonie et à Bruxelles, assurent les acteurs du secteur de la cyclo-logistique.