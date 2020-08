Les vagues de chaleur se multiplient: un signe "inquiétant" du réchauffement climatique

Alerte rouge dès ce samedi sur tout le pays sauf le littoral et la province du Luxembourg. C’est la deuxième fois de notre histoire que l’Institut royal de météorologie décide de passer au code rouge. C’est aussi la première fois que l’IRM enregistre des températures aussi élevées avec une telle répétition sur ces cinq dernières années.

Cette multiplication et cette intensification des vagues de chaleurs sont un des marqueurs les plus clairs du réchauffement climatique. "C’est un véritable signe du changement climatique", confirme le climatologue français du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, Robert Vautard. "Cette tendance lourde arrive et malheureusement, elle ne va pas nous lâcher."

Les chiffres montrent en effet que les vagues de chaleurs s’intensifient au fur et à mesure des années : elles sont plus nombreuses et les pics sont plus élevés.

Ce qui est inquiétant, c’est la vitesse à laquelle cela se produit

"Je préfère toujours être prudent par rapport au réchauffement climatique mais ici, ce qu’il se passe correspond tout à fait aux prévisions des experts du climat", abonde Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. "Ce qui est même inquiétant, c’est la vitesse à laquelle le phénomène est en train de se produire."

Il prend l’exemple de la canicule de 2003. "A l’époque, on avait dit que dans le futur, une vague de chaleur comme celle de 2003 pourrait devenir une norme à l’horizon de 30 ou 40 ans. Or, ici, on est en train de se demander si le phénomène n’est pas en train de s’accélérer plus rapidement que ce qu’on ne craignait."

Pascal Mormal avance les chiffres relevés à l'Institut royal de météorologie.

40 °C : premier signe d’alerte

Pour Pascal Mormal, il y a eu un premier signe d’alerte quand on est passé au-dessus du seuil de 40° en Belgique l’année passée. "C’était le cas dans plus de la moitié des stations en Belgique. C’était inédit. Ce seuil n’avait quasiment jamais été franchi dans les stations officielles du réseau climatologique."

+ 3° C : record pulvérisé

Le record de température journalière relevé à Uccle l’an dernier est passé de 36,8 °C à 39,7 °C, soit 3 degrés en plus en un seul coup. "C’est hors norme de prendre autant d’un coup. On a pulvérisé les valeurs précédentes. Si les vagues de chaleurs ne sont pas quelque chose d’exceptionnel pour le pays, ces chiffres montrent que leur intensité et les pics extrêmes sont inquiétants."

1989 : le basculement

"On a déjà gagné 1 degré depuis la fin des années 80 en température moyenne. Cette période est un point de basculement. Les températures étaient relativement stables entre 1915 et les années 70. Et puis, dans les années 80, ça a commencé à remonter et de manière beaucoup plus forte. Depuis 4 ou 5 ans, on est dans une phase beaucoup plus marquée du réchauffement. Depuis lors, le nombre de vagues de chaleur a explosé. À Uccle, entre 1892 et 1989, on compte 24 vagues de chaleurs. Entre 1990 et aujourd’hui, on en sera à 21 avec celle de ce mois d’août."