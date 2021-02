Les vaccins contre le coronavirus utilisés par la Belgique sont-ils halal et casher ?

Par ailleurs, cette campagne belge de vaccination s’étalera encore pendant plusieurs mois et coïncidera avec le mois de ramadan (qui débutera à la mi-avril). Pour rappel, lors du ramadan, les musulmans jeûnent et s’abstiennent également de boire et d’avoir des rapports sexuels entre le lever et le coucher du soleil. Se faire vacciner pendant cette période est-il compatible avec la pratique du jeûne ?

►►► Vous voulez vérifier une info ou consulter les derniers articles de fact checking ? : Rendez-vous sur Faky, la plateforme de la RTBF pour lutter contre la désinformation

L’EMB, qui représente la communauté musulmane de notre pays, ne laisse aucun doute dans un communiqué de presse diffusé la semaine dernière : "Les vaccinations n’interfèrent en rien avec le respect et la validité du jeûne". Le Conseil des théologiens, le plus haut organe consultatif spirituel de l’Islam dans notre pays (et affilié à l’EMB), souscrit à ce message et ajoute que : "Le vaccin reste indispensable pour sauver des vies humaines."

Cet aussi l’avis de l’imam gantois Khalid Benhaddou. Sollicité par la Commission communautaire flamande au sujet de la campagne de vaccination à Bruxelles, il indique dans sa réponse partagée sur Facebook : "Un vaccin qui aide à contenir un virus (qui menace sérieusement la santé publique) est le bienvenu, que ce soit pendant la période du ramadan ou en dehors de celle-ci". Il ajoute : "Un vaccin pour combattre le coronavirus ne rompt pas le jeûne car il n’a aucun effet nutritionnel".