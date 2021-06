Les vaccins contre le coronavirus ne rendent pas magnétiques les bras des vaccinés

Des vidéos et des photos de personnes parvenant à se coller des objets métalliques sur la peau après avoir été vaccinées contre le Covid-19 circulent abondamment sur les réseaux sociaux. Ce phénomène fait dire à certains militants "antivax" que cela prouverait que les vaccins contiennent des puces ou rendent magnétiques le bras. Il n’y a pourtant pas de puce dans les vaccins et ils ne peuvent pas non plus rendre les bras magnétiques. Les explications de ce phénomène sont à chercher ailleurs, notamment dans un état de la peau qui permet de rendre le bras "collant". Ce changement de l’état de la peau pourrait, par ailleurs, être induit pas la réaction inflammatoire créée par l’injection du vaccin mais cette théorie n’est pas démontrée et demande des analyses scientifiques plus poussées.

Des clés, des aimants, des pièces de monnaie, des couverts et même des GSM resteraient fixés au bras au niveau du point d’injection du vaccin. C’est en tout cas ce qu’on peut voir sur les nombreuses vidéos et photos partagées à travers le monde et sur tous les réseaux comme Instagram, Facebook ou Twitter mais aussi sur les messageries privées comme Whatsapp ou Telegram. Le phénomène est même devenu viral sur Tik Tok avec un "magnet challenge" qui recueille déjà plus de 6,6 millions de vues sur le réseau social.