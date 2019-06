Les usagers des PointCulture font de la résistance

La Discothèque nationale lançait en 1971, un bus où l’on pouvait emprunter des vinyles et des diapositives. Les discobus sont restés, la Discothèque nationale est devenue La Médiathèque, puis les PointCulture. Et le numérique est passé par là. Mais l’affluence dans les PointCulture est aujourd’hui en chute libre et il a été décidé d’arrêter à terme ce système de prêts. Au grand dam de ses utilisateurs qui tentent d’inverser le processus. Et, sans doute, d'une partie du personnel.

Fini donc, d’acheter pour les PointCulture tous les nouveaux CD et DV. A terme il ne sera plus possible d’en emprunter physiquement et directement dans les PointCulture. Une décision qui provoque la colère de celles et ceux qui vont encore dans ces PointCulture. Carte blanche dans le journal Le Soir, pétition en ligne de plus de 11.000 signatures et rassemblements de soutien prévus en fin de journée ce vendredi devant le PointCulture de Bruxelles. Les usagers font de la résistance.

Une évolution inéluctable par rapport aux médias physiques

Tony De Vuyst, le directeur général de PointCulture se déclare sensible à cet émoi. " Nous comprenons très bien cette charge émotionnelle liée aux habitudes de cette population qui a emprunté pendant longtemps et qui continue à le faire… Mais il faut que les gens comprennent que l’évolution est inéluctable par rapport aux médias physiques et surtout par rapport aux nouvelles missions que PointCulture doit maintenant honorer. Notre nouvelle convention de deux ans nous définit des missions qui ne relèvent pas du prêt physique. "

Très concrètement, en 2020 ce sera fini Et si un terme est mis au prêt physique, c’est parce que ça ne fonctionne plus et que l’affluence dans les PointCulture est en chute libre de l’ordre de 20% de diminution par an. On ne constate aucune stabilisation du média physique, mais la chute se poursuit. "Le public qui fréquente est donc un noyau de passionnés, et il diminue lui aussi. Par contre, le public qui vient pour nos nouvelles missions, toutes ces fonctions de médiation, lui augmente. "

Il reste 16.000 usagers réguliers des PointCulture

Pourtant, parmi ses passionnés, figurent les signataires de la pétition, qui affirment que l’an passé, par exemple, le montant que les usagers ont dépensé pour emprunter les CD et les DVD a couvert l’achat de nouveaux supports. Mais pour Tony De Vuyst c’était la dernière année où c’était possible: "Les projections montrent l’inverse maintenant, avec un déficit qui va augmenter au fur et à mesure. Il reste aujourd’hui 16.000 usagers réguliers des PointCulture. "

Y a-t-il eu un manque de concertation entre les PointCulture et les signataires de la pétition? Tony De Vuyst veut en tout cas rappeler que subsiste une collection patrimoniale " énorme " de 300.000 titres. " On va justement continuer à l'alimenter par des titres qui ne sont pas encore présents dans cette collection, mais qui sont encore présents dans les PointCulture, et qui restera accessible sur commande — c’est déjà le cas aujourd’hui. On ne va donc pas changer ce système-là. Quelqu’un qui veut vraiment s’informer au niveau patrimonial d’une série de collections, il va pouvoir le faire. " On pourra donc, encore emprunter un CD ou un DVD auprès des PointCulture . Mais en passant impérativement par un écran d’ordinateur.

Poussé vers le web

Un argument des pétitionnaires est que le public est ainsi poussé vers le Web. Avec les risques de piratage, de l’écoute musicale et vidéo payante sur des plateformes qui rétribuent très peu les artistes. Tony De Vuyst récuse cette accusation de 'pousser les personnes vers le numérique.' "On propose quand encore des choses pratiquement introuvables sur Internet, mais on sait aussi qu’à terme, il ne faut pas se leurrer, tout va se trouver dessus. J’en suis persuadé. "

A un moment donné la masse salariale va évidemment devoir être réduite

Quant aux centaines de milliers de supports des PointCulture, ils seront conservés par l’administration centrale. Les autres sont dans une réserve disponible. "On est d’ailleurs en train de discuter avec la Fédération Wallonie-Bruxelles pour voir si on ne pourrait pas ouvrir ces points de dépôt et de reprise de commande à tout le réseau des bibliothèques. Il s’agirait d’augmenter largement le réseau pour l’accès à ces médias."

Restent les conséquences sur le personnel qui travaille aujourd’hui dans les PointCulture. "On est en train de discuter" insiste Tony De Vuyst : "La concertation sociale vient de commencer avec les syndicats, car à un moment donné la masse salariale va évidemment devoir être réduite. C’est aussi une volonté politique. On va présenter ces chiffres aux institutionnels et au ministre ou à la ministre pour voir s’il y a des solutions. On évoque pour l’instant six ou sept postes sur les 120 personnes actuelles."