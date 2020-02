Les urgences sont surchargées: "Parfois on est à la limite de la sécurité"

C’est un lundi après-midi relativement calme aux urgences de l’hôpital Erasme à Bruxelles. Pourtant, la salle d’attente est remplie aux trois-quarts et elle ne va quasiment pas désemplir de toute l’après-midi. D’après le professeur Christian Melot, chef du service des urgences, certains lundis sont bien plus chargés: "Parfois la salle est tellement pleine de patients qui attendent, qu’il faut ajouter des sièges dans le hall".

On a 18 mains, 2 têtes, 25 jambes

Le personnel infirmier n’a pas une minute à lui lors de ces jours de grosse affluence. Patricia Hotat, infirmière, a l’habitude de ces journées-là : "On arrive toujours à s’en sortir, mais il faut être trois fois plus vigilant. On a 18 mains, 2 têtes, 25 jambes. C’est compliqué".

Dans la salle d’attente, un monsieur est venu avec une amie pour un problème gynécologique. Il est arrivé vers 13h30 et son amie verra un médecin vers 17 heures : "C’est quand même long. Et pour nous ce n’est rien mais il y a des gens dans la salle d’attente qui sont là depuis midi pour une radio. C’est vraiment exagéré". Pour les cas non urgents, un patient attend en moyenne entre 3 heures 30 et 4 heures.

A Ottignies ce mercredi midi, la situation est aussi relativement calme. Pourtant dans les couloirs, des malades patientent dans des lits et les cabines de soins sont toutes occupées. Pour le chef du service, le docteur Jean-Pierre Pelgrim, cette situation est inconfortable mais elle est assez régulière en hiver : "On voit les gens, on fait les examens cliniques et on donne les premiers traitements en cabine. Ensuite on libère la cabine au plus vite et on met les gens dans le couloir en attendant d’avoir les résultats".

La nuit dans les couloirs

En période d’épidémies, il arrive même que des patients passent la nuit dans les couloirs. "On n’a pas vraiment d’autre solution pour l’instant. Et ce qui est dangereux, c’est qu’on le remarque peu tellement on y est habitués ", regrette le Docteur Pelgrim.

Ce dernier n’est vraiment pas optimiste pour l’avenir. Il est notamment inquiet à propos de l’actuelle pénurie d’infirmières, qui devrait s’aggraver puisque les études pour cette profession sont passées de trois à quatre ans : "Pour l’instant, notre établissement est en pénurie de 27 équivalents temps plein. C’est comme si vous aviez une unité de 30 lits qui n’était pas staffée et que vous devez la fermer. Pourtant, il faut fonctionner. Donc ça devient extrêmement pénible, extrêmement difficile. Et parfois on est à la limite de la sécurité ".

Trop peu de médecins urgentistes

A l’hôpital Erasme, le professeur Melot a dépassé l’âge de la retraite : "J’ai déjà 68 ans, je suis à la retraite et on m’a demandé de continuer. Je connais d’autres urgentistes dans des hôpitaux bruxellois qui sont également déjà pensionnés. On est passionné par ce qu’on fait donc ce n’est pas trop grave. Mais ce n’est pas logique ".

La médecine d’urgence est une discipline récente dont la formation n’existe que depuis 2005. Ces nouveaux médecins urgentistes sont sortis en 2011-2012 et depuis, petit à petit, ils viennent remplacer les différents médecins qui officient dans les services d’urgence.

On estime qu’il manque encore au moins 200 médecins dans ces services, et ce chiffre peut grimper à 600, voire 1000 selon certains, si on voulait que ces postes ne soient occupés que par des médecins urgentistes.

Le 1733, une solution ?

A la centrale du numéro d’urgence 112 à Arlon, l’équipe décroche aussi les appels destinés au 1733, un numéro que l’on forme pour trouver un médecin traitant durant les heures de garde. "Les patients qui forment le 112 et qui ne doivent pas bénéficier d’une aide médicale urgente, sont transférés automatiquement par l’opérateur, vers le médecin de garde. Ca désengorge donc un peu les urgences ", explique Jean-Michel Grégoire, coordinateur du fédéral projet 1733 Wallonie.

Ce numéro est en fonction dans toute la Wallonie depuis le 1er juillet 2019. L’avenir nous dira si cette solution arrivera à dissuader les patients de se rendre trop vite aux urgences.